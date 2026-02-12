Augusto’ya özel mesai

Samsunspor maçında sakatlığı bulunan Zubkov'un yerine sağ kanatta görev alan Augusto, sık sık Fatih Tekke'nin uyarıları ile karşılaşmıştı. Teknik heyet, Zubkov'un Fenerbahçe derbisine yetişememe ihtimalini de göz önünde bulundurarak 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya özel bir çalışma programı uygulamaya başladı. 48 yaşındaki teknik adamın, sambacı ile bire bir görüşmeler yaparak derbide alacağı aksiyonları tek tek anlattığı öğrenildi.