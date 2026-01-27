CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'dan transferde Renato Nhaga hamlesi!

Trabzonspor'dan transferde Renato Nhaga hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin son olarak Portekiz'den Renato Nhaga'nın transferi için devreye girdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 06:50
Trabzonspor'dan transferde Renato Nhaga hamlesi!

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor, Portekiz'den genç bir yıldızın peşine düştü.

Takvim'in haberine göre scout ekibinin raporu ve teknik heyetin onayı doğrultusunda Bordo- Mavililer'in, Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı gündemine aldığı öğrenildi. Bu sezon bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gine-Bissaulu futbolcu, gösterdiği çıkışın ardından milli takıma kadar yükseldi.

Nhaga, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 4 maçta görev alırken, Portekiz Ligi'nde ise 18 maçta forma giyip 2 gol kaydetti.

Trabzonspor'un genç oyuncunun kulübüyle temaslarını sürdürdüğü, transferin gerçekleşmesi halinde Nhaga'nın sezon sonuna kadar Casa Pia'ya kiralık olarak kalmasının planlandığı ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Euro olan ve kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç orta saha; fizik gücü, dripling yeteneği ve baskı altında oyunu iki yönlü oynayabilen yapısıyla öne çıkıyor.

