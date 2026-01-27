CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Fransa'ya Nanasi çıkarması! Transferi...

Trabzonspor'dan Fransa'ya Nanasi çıkarması! Transferi...

Trabzonspor'dan transferde sürpriz hamle geldi. Bordo-mavililer son olarak Fransa Ligue 1 takımı Strasbourg’da forma giyen İsveçli Sebastian Nanasi için teklif sundu. İşte habere dair tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 06:50
Trabzonspor'dan Fransa'ya Nanasi çıkarması! Transferi...

Ara transfer döneminde şu ana dek Nwaiwu (stoper) ve Lovik (sol bek) iki takviye yapan Trabzonspor, sol kanat için de listesini genişletiyor. Bordo mavililerin, Bodo/Glimt forması giyen Jens Petter Hauge'den sonra, 23 yaşındaki sol kanat Sebastian Nanasi için de devreye girdiği belirtiliyor. Karadeniz devinin, İsveçli futbolcu için Fransa Ligue 1 takımı RC Strasbourg Alsace'a satın alma opsiyonuyla kiralık teklifi yapma hazırlandığı öne sürüldü. Strasbourg ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki yıldızın market değeri 15 milyon euro.

TEKNIK, HIZLI VE ŞAŞIRTICI

Nanasi, Strasbourg formasıyla bu sezon 14 maçta 4 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı. Orta sahanın solu ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen başarılı futbolcu İsveç Milli Takım formasını 9 kez giydi, 3 gol attı, 2 de asist yaptı. Teknik becerileri güçlü, yaratıcı orta saha/kanat oyuncusu olarak değerlendirilen Nanasi, topu taşıma, yön değiştirme, yaratıcı pas ve çeviklik açısından yetenekli; hücumda tempo kazanma ve takım oyununa katkı sağlama kapasitesi yüksek bir profil çizer. Bordo mavililerin bu transferi bir an önce bitirmek istediği dile getiriliyor.

11 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Strasbourg, Nanasi için 2 sezon önce 11 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Fransız ekibinde kulübeye çekilmiş olan İsveçli'nin, kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakılırken; Trabzonspor, Strasbourg'u makul bir satın alma opsiyonuna ikna etmeye çalışıyor. Bordo mavililerin Nanasi için yarım sezon kiralık + 10 milyon euro satın alma opsiyonu teklifini masaya koyduğu, Fransızların 15 milyon euro istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
G.Saray'da Yunus Akgün şoku!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Yılın ilk AK Parti MKYK'sının arka planı! Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye'ye sabotaj" uyarısı: Kenetlenerek süreci ilerletmeliyiz
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca ve Duran için ağır sözler! "Gidince bayram ettik"
F.Bahçe o yıldız için tekrar devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Konyaspor mesaisine başladı Beşiktaş Konyaspor mesaisine başladı 13:41
Talisca ve Duran için ağır sözler! "Gidince bayram ettik" Talisca ve Duran için ağır sözler! "Gidince bayram ettik" 13:30
Juve'de Kenan Yıldız için geri sayım! Juve'de Kenan Yıldız için geri sayım! 13:23
G.Saray'dan İlkin Aydın açıklaması G.Saray'dan İlkin Aydın açıklaması 12:55
F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 12:17
Kasımpaşa Szalai ile yollarını ayırdı Kasımpaşa Szalai ile yollarını ayırdı 12:10
Daha Eski
Beyoğlu Yeni Çarşı-Elazığspor maçı canlı izle Beyoğlu Yeni Çarşı-Elazığspor maçı canlı izle 11:52
Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Zverev yarı finalde Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Zverev yarı finalde 11:41
En-Nesyri'de son dakika! F.Bahçe'den dev talep En-Nesyri'de son dakika! F.Bahçe'den dev talep 11:37
CANLI | 1461 Trabzon FK-Güzide Gebze CANLI | 1461 Trabzon FK-Güzide Gebze 11:36
F.Bahçe'de Kante bekleyişi! Sözleşme detayları... F.Bahçe'de Kante bekleyişi! Sözleşme detayları... 11:20
Alperen Şengün'den 33 sayı! Alperen Şengün'den 33 sayı! 10:51