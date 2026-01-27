Trabzonspor'dan Fransa'ya Nanasi çıkarması! Transferi...

Ara transfer döneminde şu ana dek Nwaiwu (stoper) ve Lovik (sol bek) iki takviye yapan Trabzonspor, sol kanat için de listesini genişletiyor. Bordo mavililerin, Bodo/Glimt forması giyen Jens Petter Hauge'den sonra, 23 yaşındaki sol kanat Sebastian Nanasi için de devreye girdiği belirtiliyor. Karadeniz devinin, İsveçli futbolcu için Fransa Ligue 1 takımı RC Strasbourg Alsace'a satın alma opsiyonuyla kiralık teklifi yapma hazırlandığı öne sürüldü. Strasbourg ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki yıldızın market değeri 15 milyon euro.

TEKNIK, HIZLI VE ŞAŞIRTICI

Nanasi, Strasbourg formasıyla bu sezon 14 maçta 4 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı. Orta sahanın solu ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen başarılı futbolcu İsveç Milli Takım formasını 9 kez giydi, 3 gol attı, 2 de asist yaptı. Teknik becerileri güçlü, yaratıcı orta saha/kanat oyuncusu olarak değerlendirilen Nanasi, topu taşıma, yön değiştirme, yaratıcı pas ve çeviklik açısından yetenekli; hücumda tempo kazanma ve takım oyununa katkı sağlama kapasitesi yüksek bir profil çizer. Bordo mavililerin bu transferi bir an önce bitirmek istediği dile getiriliyor.

11 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Strasbourg, Nanasi için 2 sezon önce 11 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Fransız ekibinde kulübeye çekilmiş olan İsveçli'nin, kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakılırken; Trabzonspor, Strasbourg'u makul bir satın alma opsiyonuna ikna etmeye çalışıyor. Bordo mavililerin Nanasi için yarım sezon kiralık + 10 milyon euro satın alma opsiyonu teklifini masaya koyduğu, Fransızların 15 milyon euro istediği öğrenildi.