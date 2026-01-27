CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Oulai'nin transferi için flaş bonservis kararı!

Trabzonspor'da transferin gözdesi haline gelen Christ Inao Oulai ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bordo-mavili yönetim futbolcunun transferi için adeta değer biçti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 06:50
Fransız basınından Homme du Match, Trabzonspor'un futbol sihirbazı Christ Inao Oulai'nin Paris Saint Germain'in radarına girdiğini yazdı. 19 yaşındaki merkez orta saha, geçtiğimiz yaz Bastia'dan 5.5 milyon euro bedelle transfer oldu. Orta sahadaki yaratıcılığı, oyun görüşü ve sahadaki etkisiyle kısa sürede farkını gösterdi. Bordo-mavili forma ile çıktığı 11 maçta 2 gol ve 3 asist üreten Fildişi Sahilli yıldız, yaşına rağmen sergilediği taktik olgunlukla teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına girdi. Homme du Match'ın haberinde, Oulai için PSG'nin yanı sıra Chelsea, M. City, M. United, Bayern Münih, PSV'nin devrede olduğu belirtildi. Chelsea'nin yaklaşık 40 milyon euro'luk bir teklifle girişimde bulunduğu ancak Trabzonspor yönetiminin bunu reddedip kapıyı 50 milyon euro'dan açtığı aktarıldı.
