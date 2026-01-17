TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da Ekomie hareketliliği! Resmi teklif yapıldı

Fırtına, sol bek transferi için Darlin Yongwa ve Jacques Ekomie isimleri üzerinde çalışmalar yapıyordu. Ancak öne çıkan isim Jacques Ekomie oldu. İstanbul'da yapılan transfer zirvesinde Fatih Tekke'nin öncelik verdiği Gabonlu savunma oyuncusu için yönetim temaslarını sıklaştırdı. 22 yaşındaki futbolcu bordo mavililere gelmeye sıcak bakınca Angers'e teklif sunuldu. Fransa Ligue 1 ekibinin de öneriye olumlu cevap verme ihtimali yüksek. Bordeaux altyapısından yetişen ve Angers'te kendini bulan 1.79 boyundaki futbolcu, fiziksel kalitesiyle ön plana çıkıyor.

2027 YILINDA SONA ERECEK

Ekomie'nin kulübüyle sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor ve piyasa değeri 4 milyon euro. İkili mücadelelerde kolay yıkılmayan ve rakip kanat oyuncularını fiziksel olarak yıpratan Ekomie, gelişime oldukça açık. Teknik direktör Fatih Tekke'nin taktik disipline bağlı oyun anlayışına da oldukça uygun olan genç futbolcu, teknik kapasitesiyle de ayrıca dikkat çekiyor. Bordo mavililerin Jacques Ekomie'nin transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Genç futbolcu gelir gelmez formasını sırtına geçirecek.

1- NEDEN TRABZONSPOR İÇİN MANTIKLI BİR SEÇENEK?

Savunma Disiplini: Ekomie genç yaşına rağmen Fransa Ligue 1 gibi teknik ve fiziksel açıdan zor bir ligde düzenli maçlar oynuyor. Bu tecrübe, Süper Lig seviyesine adapte olma konusunda avantaj sağlar.

Fiziksel ve ikili mücadele gücü: Fransız medyasında onun fiziksel yapısı ve mücadele gücüyle sol bek için uygun bir profil olduğu belirtiliyor. Trabzonspor teknik ekibi de bunu transfer kriteri olarak görüyor.

Yaş ve potansiyel: Henüz 22 yaşında olması, onun gelişime açık biri olarak uzun vadeli katkı verebilme potansiyelini artırıyor.

2- SAHADA KATKISI NASIL OLUR?

Savunma güvenliği: Ekomie gol/ assist katkısı yüksek bir oyuncu değil, ama sol bekte görev aldığı maçlarda başarılı ikili mücadeleler, top kazanımları ve pas istikrarı gibi unsurlarla takımın savunma dengesine katkı yapabilir.

Teknik Oyun: Süper Lig'de bek oyuncularından hem savunma hem hücum desteği bekleniyor. Ekomie daha çok savunmaya odaklı bir sol bek olduğu için hücumdaki katkısı sınırlı olabilir. Ancak defansif katkı Trabzonspor'un oyun planına uygun olabilir.

OYUN PROFİLİ

ASIL GÜCÜ SAVUNMA: İkili mücadele, adam takibi ve pozisyon alma konularında güvenilir.

DEFANSİF SOL BEK: Hücumdan çok savunmayı düşünen bir bek tipi. Gerektiğinde sol stoper gibi de oynayabilir.

FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ

Hızı yeterli, ama çok patlayıcı ya da elit hızda değil.

Temposu yüksek liglerde ayakta kalabilecek bir güçte dayanıklılığı var.

BASİT VE GÜVENLİ OYNAR

Kısa paslarda istikrarlı.

Topla çıkışları düzgün ama yaratıcılığı sınırlı.

Orta kalitesi ve hücum katkısı ortalama seviyede.

GOL VE ASİST KATKISI ÇOK DÜŞÜK

Hücumda fark yaratan bir bek değil.

Tekniği üst düzey kanatlara karşı zaman zaman yetersiz kalabilir.