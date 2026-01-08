Kafkas’ın acı günü

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın annesi Işıl Kafkas vefat etti. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'ın değerli annesi Işıl Kafkas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Işıl Kafkas'a Allah'tan rahmet, başta Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas olmak üzere, ailesine başsağlığı dileriz" denildi. Kafkas'ın cenazesi bugün ikindi vakti İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.