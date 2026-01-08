CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Kafkas’ın acı günü

Kafkas’ın acı günü

Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın annesi Işıl Kafkas vefat etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kafkas’ın acı günü

Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın annesi Işıl Kafkas vefat etti. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'ın değerli annesi Işıl Kafkas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Işıl Kafkas'a Allah'tan rahmet, başta Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas olmak üzere, ailesine başsağlığı dileriz" denildi. Kafkas'ın cenazesi bugün ikindi vakti İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

F.Bahçe'den bir bomba daha! Lookman...
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Beşiktaş istiyordu, Cimbom göz koydu! Galatasaray kesenin ağzını açacak...
Pandemide bile uyuşturucu partilerinden vazgeçmediler! Bebek Otel'den lüks villalara
G.Saray'da gündem Rüdiger!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:38
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:37
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:19
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:19
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:18
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:12
Daha Eski
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam 00:58
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 00:58
G.Saray'da Sarr listede! G.Saray'da Sarr listede! 00:58
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda 00:58
Nwaiwu Trabzon’a geldi! Nwaiwu Trabzon’a geldi! 00:58
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 00:58