Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor'un derbi kabusu sürüyor. Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı müsabakalarda son galibiyetini Abdullah Avcı döneminde elde etmişti. Bordo-mavililer 4 Kasım 2023'te Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-2 yenmişti. Trabzonspor söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, toplamda 15 resmi maçta 3 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İKİ KUPA FİNALİNİ KAYBETMİŞTİ
TURKCEL Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a yenilerek havlu atan bordomavili takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynadığı 2 finali de kaybetmişti. Karadeniz ekibi 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşmıştı. Trabzonspor son bölümde yediği golle sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı. Geçen sezon finalde Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşan bordo-mavililer rakibine 3-0 yenilmişti.