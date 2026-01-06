Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor'un derbi kabusu sürüyor. Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı müsabakalarda son galibiyetini Abdullah Avcı döneminde elde etmişti. Bordo-mavililer 4 Kasım 2023'te Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-2 yenmişti. Trabzonspor söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, toplamda 15 resmi maçta 3 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İKİ KUPA FİNALİNİ KAYBETMİŞTİ

TURKCEL Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a yenilerek havlu atan bordomavili takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynadığı 2 finali de kaybetmişti. Karadeniz ekibi 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşmıştı. Trabzonspor son bölümde yediği golle sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı. Geçen sezon finalde Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşan bordo-mavililer rakibine 3-0 yenilmişti.