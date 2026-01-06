CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Derbi kabusu sürüyor

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a yenilen Trabzonspor, derbi galibiyeti hasretini dindiremedi. Bordo-mavililer son zaferini 4 Kasım 2023'te F.Bahçe'yi 3-2 yenerek almıştı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor'un derbi kabusu sürüyor. Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı müsabakalarda son galibiyetini Abdullah Avcı döneminde elde etmişti. Bordo-mavililer 4 Kasım 2023'te Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-2 yenmişti. Trabzonspor söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, toplamda 15 resmi maçta 3 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İKİ KUPA FİNALİNİ KAYBETMİŞTİ

TURKCEL Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a yenilerek havlu atan bordomavili takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynadığı 2 finali de kaybetmişti. Karadeniz ekibi 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşmıştı. Trabzonspor son bölümde yediği golle sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı. Geçen sezon finalde Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşan bordo-mavililer rakibine 3-0 yenilmişti.

