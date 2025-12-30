CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor 2025 yükseliş yılı oldu

2025 yükseliş yılı oldu

2024-2025 sezonunu 7. sırada bitiren Fırtına, bu sezona iyi başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
2025 yükseliş yılı oldu

Bordo-mavili kulüp, 2025 yılında önemli bir yükseliş yaşadı. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Karadeniz devi, ekonomik olarak önemli hamleler yapmaya devam etti. Sportif olarak iyi başlamadığı 2025'in ilk yarısında teknik direktörlüğe kulübün efsane isimlerinden Fatih Tekke getirildi. 48 yaşındaki hoca, mart ayında büyük sıkıntılar ve sportif hedeflerden uzaklaşmış şekilde aldığı takımı toparlamayı başardı. 2024-2025 sezonunu 7. sırada bitiren Fırtına, bu sezona iyi başladı. Uygun maliyetle yaptıkları genç oyuncu transferlerinden önemli katkı alan Trabzonspor, yılı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

EN AZ KART TRABZONSPOR'A ÇIKTI

Ligin ilk yarısında en az kartı Trabzonsporlu futbolcular gördü. Fırtına'nın oyuncuları 28 kez sarı kartla karşılaşırken; 3 kez de kırmızı kartla atıldı. Gaziantep 50 sarı ve 3 kırmızı kartla zirvede. 46 sarı ve 1 kırmızı ile Çaykur Rize ikinci oldu.

