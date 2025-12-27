CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Onuachu: Asla pes etmem

Paul Onuachu, Trabzonspor dergisine verdiği özel röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Nijeryalı forvet, mental gücünün kendisini ayakta tutan en önemli özellik olduğunu vurgularken, "Son saniyeye kadar mücadele ederim, oyundan asla kopmam. Hiçbir şey moralimi bozamaz" dedi.
2.01 boyundaki yıldız, profesyonel spor hayatında her türlü kimyasal maddeden uzak durulması gerektiğini de söyledi.

27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Onuachu: Asla pes etmem

Paul Onuachu, Trabzonspor dergisine verdiği özel röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Nijeryalı forvet, mental gücünün kendisini ayakta tutan en önemli özellik olduğunu vurgularken, "Son saniyeye kadar mücadele ederim, oyundan asla kopmam. Hiçbir şey moralimi bozamaz" dedi.

2.01 boyundaki yıldız, profesyonel spor hayatında her türlü kimyasal maddeden uzak durulması gerektiğini de söyledi.

TAVUK PİLAV

En sevdiği rengin "beyaz" olduğunu söyleyen Onuachu, kulüpte en sevdiği yemeğin "tavuk pilav" olduğunu belirtti.

Başarılı oyuncu, deplasmana giderken çantasında olmazsa olmazının "telefon ve şarj aleti" olduğunu söyledi.

EN SEVDİĞİM KELİME 'HAYDE'

Türkçe'de en sevdiği kelimenin "Hayde" olduğunu söyleyen Onuachu, kış mevsimini çok sevdiğini belirtti. Nijeryalı yıldız, lakabını da "Küçükken, zayıf ve uzun ağaç anlamında seslenirlerdi: Lege Lege. Bir de Opka" olarak açıkladı.

SAHASINDA HİÇ YENİLMEDİ

Fırtına, Süper Lig 2025-26 sezonu ilk yarısını 35 puanla 3'üncü sırada tamamladı. İlk yarıda 17 maça çıkan Trabzonspor, bu karşılaşmaların 9'unu kendi sahasında oynadı. Bordo-mavililer, Papara Park Stadyumu'ndaki bu maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek iç sahada hiç mağlubiyet almayıp, 19 puan topladı.

KONYA'YA ATTIĞIMI UNUTAMAM

En sevindiği maçın, Midtjylland formasıyla attığı gol olduğunu belirten Onuachu, "Benim golümle Manchester United'ı yendiğimiz karşılaşma en sevindiğim maçtı" dedi. Onuachu unutamadığı golünü Konyaspor'a attığı gol olarak dile getirdi.

STİLİM: SAVAŞÇI VE TUTKULU

Oyun stilini savaşçı ve tutkulu olarak tarif eden golcü, idmanlarda taktik yerine çift kale maçı tercih ettiğini kaydetti.

Onuachu, genç futbolculara en önemli tavsiyesini de şu sözlerle dile getirdi: "Sıkı çalışın, hep mücadele edin ve mütevazı olun."

TAKIM İÇİN 'EN'LER: EN ŞAKACI OULAI

Takımın en şakacı ismi için " Oulai", en dakik oyuncu " Vişça", en disiplinli oyuncu için "Batagov", en sessiz oyuncu için "Mustafa" yanıtını veren Onuachu, en hırslı oyuncu "Sikan" en duygusal 'Savic", en iyi giyinen 'Okay Yokuşlu" diye konuştu.

