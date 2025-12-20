Onuralp güven verdi

Altınordu altyapısında yetişen Onuralp Çevikkan, 2023'te Trabzonspor kadrosuna dahil oldu. 19 yaşındaki eldiven, kısa sürede A Takım ortamına adapte olurken, Türkiye Kupası'nda aldığı süreleri iyi değerlendirerek dikkatleri üzerine çekti. 1.92 boyundaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki Alanyaspor ile oynanan kupa maçında kritik kurtarışlar yaptı, özellikle ceza sahası içindeki pozisyonlarda soğukkanlı duruşuyla dikkat çekti. Alanyaspor'un hücumlarında doğru pozisyon alan Onuralp, refleksleri ve topa hakimiyetiyle güven verdi.

VAN MAÇINDA DA KALEYDİ

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci kez forma giyen Onuralp Çevikkan, daha önce Van Spor FK ile oynanan eleme maçında da 90 dakika sahada kalmış ve performansıyla olumlu bir görüntü ortaya koymuştu. Kupada üst üste iki maçta görev alan genç kaleci, aldığı süreleri iyi değerlendirdiğini bir kez daha gösterdi.

REAL MADRID TAKİP ETMİŞTİ

Kaleci Onuralp'in performansı yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da dikkat çekiyor. Özellikle altyapı yapılanmasıyla öne çıkan kulüplerin radarında yer alan genç file bekçisini, Real Madrid kulübünün scoutlarının geçmiş dönemde yakından izlediği ve gelişimini takip ettiği uluslararası basında da genişce yer bulmuştu.