Paraya karşı emeğin savaşı

Paraya karşı emeğin savaşı

Başkan Ertuğrul Doğan: Rakiplerimiz ile aramızdaki bütçe farkı çok büyük. Ama paraya karşı emeğin savaşını vermeye hazırız.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Paraya karşı emeğin savaşı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başkan Doğan ilk olarak Şalpazarı Belediyesi'ni ziyaret etti. Doğan'a Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcıları Taner Saral, Murat İskender, Kemal Ertürk, Birhan Emre Yazıcı, Genel Sekreter Sami Karaman, Mali Sayman Derviş Köz ve Sri Lanka Fahri Konsolosu İş İnsanı Atilla Ataman eşlik etti. Başkan Doğan açıklamasında Fatih Tekke, oyuncular ile ekibine güvenini yineledi. Özellikle rakiplerle aradaki bütçe farkına dikkat çeken Doğan, "Paraya karşı emeğin savaşını vermeye hazırız" sözleriyle bordo-mavili camianın mücadele ruhunu yeniden hatırlattı. Doğan, "Trabzonspor olarak hepimizin aklında tek bir şey var; zirvede olmak, başarılı olmak" dedi.

