Muçi'yi istersek alırız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordomavili takım ve Beşiktaş'tan satın alma opsiyonu ile kiraladıkları Ernest Muçi hakkında konuştu. Şalpazarı ziyaretinde açıklamalarda bulunan Doğan, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke ve ekibi zamanının yüzde doksanını tesislerde geçiriyor. Belli başlı bilgiler geldi, çalışma yöntemimiz belli. Hocamız ne diyorsa yapacağız. Bize geldiği an yönetim üzerine düşeni yapacaktır. İlk yarıyı nerede bitireceğimiz önemli. Dört oyuncumuza önemli teklifler var. Şimdi mi olur sezon sonu mu olur göreceğiz. Aklımızda kadroyu bozmak gibi bir düşünce yok. Trabzonspor'un çıkarları gerektiriyorsa yönetim onu yapmak durumundadır. Aklımızda kadroyu bozmak yok, ciddi bir oyuncu havuzumuz var. Her pozisyonla ilgili beş oyuncu masadadır. Taraftarımız eskisi gibi düşünmesin; karar verdiysek muhakkak bir B planı hazırdır. B planı olmadan işi bozmayız" dedi.

VIŞÇA KARARI NETLEŞTİ

Beşiktaş'tan kiralanan ve 8.5 milyon euro'luk opsiyonu olan Muçi hakkında konuşan Doğan, "Muçi, daha önce söylediğim gibi, bizim izleme ekibimizin tespit ettiği ama maliyetinden dolayı alamadığımız bir oyuncu. Biz daha düşük teklif yapmıştık. Fatih Tekke'nin de bu konuda talebi ve ısrarı vardı, kiralık olarak aldık. Sezon sonu itibarıyla teknik kadro 'alalım' derse alırız, aksi halde iş yapmayız. Sonuçta bunları onlara soracağız. Rakamlar zaten ortada. Trabzonspor'un ödediği rakamlar... Teknik kadro gerekli derse alırız. Vişça çok önemli, çok sevdiğimiz bir oyuncu. Değerli bir arkadaşımız, Türk futbolu için de öyle. İnsan olarak da çok değerli, sakatlığına gerçekten çok üzüldük. Şu an itibarıyla sezonu kapattığı için kontratını donduracağız. Hocamızın bilgisi dahilinde kimi diyorsa oraya ekleme yapacağız. Raporunu verdiği zaman devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Süper Lig'in ilk yarısının tamamlanmasına iki hafta kala Trabzonspor'da devre arası transfer hazırlıkları resmen hız kazandı. Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'den gelecek raporu beklerken, kulüp içinde transfer sürecinin çerçevesi büyük oranda netleşmiş durumda. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şalpazarı'na gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarıyla ilgili yöneltilen soru üzerine, "Fatih Tekke elimize transfer listesini tam olarak verdiği anda transferlere başlayacağız. Her bölge için elimizde beş oyuncu bulunuyor" açıklamasını yaptı.

SÜRECİN ANAHTARI

Teknik direktör Tekke'nin takımdan ayrılmasını istediği oyuncular, takviyeye ihtiyaç duyulan bölgeler ve alternatif isimler üzerindeki çalışmasını tamamlamasının ardından yönetimin hızlıca harekete geçeceği belirtildi. Camiada gözler şimdiden Tekke'nin sunacağı rapora çevrilmiş durumda.