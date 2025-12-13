CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Adam gibi adam Ertuğrul Doğan

Adam gibi adam Ertuğrul Doğan

Başkan Ertuğrul Doğan, Beşiktaş derbisi öncesi Trabzon'a geldi. Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın davetlisi olarak ilçeye giden Başkan Doğan'a, kulüp yöneticileri eşlik etti. İlçede meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılanan Doğan için, "Adam gibi adam Ertuğrul Doğan, ilçemize hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
İRFAN CAN'I ALIR MISIN: HAYIR

Ziyaret sırasında Beşikdüzü'nden bir muhtar, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor'a transfer edilip edilmeyeceğini sordu. Başkan Doğan ise soruya hiç tereddüt etmeden, tek kelimelik net bir yanıt verdi: "Hayır." Böylece bu defter de kapandı.

İKİ PROJE BUGÜN AÇIKLANACAK

Kulübü rahatlatacak iki önemli projeyi bugün açıklayacaklarını belirten Başkan Doğan, "İki proje açıklayacağız ve sunumlarını profesyoneller yapacak. Emlak Konut ile anlaşmamız bitti; bunlardan biriyle ilgili sunum yapılacak. Stat çevresinde yaşam alanı projesi var, onu da duyuracağız. Bu iki büyük yatırım kiralama yöntemiyle yapılacak ve Trabzonspor'a 60 ila 80 milyon euro arasında kalıcı gelir sağlayacak. Hedefimiz bu projeleri bir an önce devreye alarak kulübümüzü rahatlatmak" ifadelerini kullandı.

