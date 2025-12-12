Değerine değer kattı

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya genelinde önümüzdeki altı ayda transfer değerini en fazla artırması beklenen genç oyuncular raporunu açıkladı. Listeye damga vuran isim ise Trabzonspor'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai oldu. CIES'e göre Oulai, beş büyük lig dışındaki tüm oyuncular arasında dünya birincisi olarak gösterildi. Genç futbolcunun 10 milyon euro seviyesindeki piyasa değerinin, Haziran 2026 dönemine kadar 25 milyon euro yükselmesi bekleniyor. Genç yıldız sezon başında Bastia'dan 5.5 milyon euroya gelmişti. Raporda Oulai'nin tahmini değer artışı +14.8 milyon euro ile kategorisinde ilk sırada yer aldığı vurgulandı.

15 MAÇTA YILDIZI PARLADI

Christ İnao Oulai, Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 15 maçlık periyotta kendini gösterdi. Oulai, Fildişi Sahili Milli takımına seçildi ve Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edildi. Genç yıldızın burada da iyi bir vitrin yapması bekleniyor.

İNGİLİZ TAKIMLARI İZLİYOR

İngiltere basını, birçok kulübün Christ İnao Oulai'yi takip ettiğini yazdı. Manchester City ve Manchester United başta olmak üzere Premier Lig temsilcilerinin Fildişi Sahilli yıldızı izlediği vurgulandı. Ayrıca genç futbolcuyu Fransa'dan Nice'in de listesine eklediği iddia edildi.