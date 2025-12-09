CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da gol krallığından savunma kahramanlığına!

Trabzonspor'da gol krallığından savunma kahramanlığına!

Trabzonspor’un golcüsü Paul Onuachu, Göztepe maçında hücumdan savunmaya geçerek 11 uzaklaştırma ve 10 hava topu ile takımının skor avantajını korumasında kritik rol oynadı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 14:57
Trabzonspor'da gol krallığından savunma kahramanlığına!

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Trabzonspor, 1 kişi eksik kalınca 2'nci yarının son bölümünde takımın savunma yükünü santrforu Paul Onuachu'nun omuzlarına bıraktı. Gol krallığında önde giden golcü oyuncu, yaptığı 11 uzaklaştırma ile maçı stoper gibi tamamladı.

Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, Göztepe karşısında özellikle oyunun son bölümünde hücumdan çok savunma katkısıyla ön plana çıktı. Bordo-mavili ekip, 68'inci dakikada Wagner Pina'nın kırmızı kart görmesiyle oyunun ağırlığını geriye çekerken, takımın en önemli hücum silahı olan Onuachu bu dakikadan sonra savunmada konumlandı.

''STOPER ONUACHU'' SAHADA

Oyun sisteminin değiştiği bu bölümde teknik ekibin tercihiyle savunma hattına dahil olan 2.01'lik golcü oyuncu, hamleleri ve hava toplarındaki etkinliğiyle adeta maçın kaderini belirledi. Özellikle duran toplarda ceza sahası içerisinde doğru yer tutuşu ile dikkat çeken Onuachu, rakip hücumları kesen isim oldu.

11 UZAKLAŞTIRMA, 10 HAVA TOPU

Mücadeleyi 11 uzaklaştırma ile tamamlayan Onuachu, sahanın bu alanda en başarılı oyuncusu oldu. Nijeryalı oyuncu ayrıca 10 kez kazandığı hava topuyla kritik bölgelerde rakibin baskısını kırdı. 11 golle gol krallığında birinci sırada yer alan Onuachu, bu performansıyla bu sezon bir Süper Lig maçında hem 10+ hava topu kazanan hem de 10+ uzaklaştırma yapan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

ÖNDE BAŞLADI, ARKADA BİTİRDİ

Maça hücum hattında başlayan Onuachu, ikinci yarının son bölümünde takımıyla birlikte çizgiyi geriye çekerek oyunu savundu. Bordo-mavili ekibin gol aramak yerine sonucu koruduğu bu süreçte Onuachu'nun müdahaleleri, takımın skor avantajını korumasında belirleyici rol oynadı.

TRABZONSPOR'DA ÇOK YÖNLÜ OYUNCU VURGUSU

Onuachu'nun Göztepe maçının özellikle son bölümlerinde oyundaki etkinliği sosyal medyada da taraftarlardan büyük beğeni topladı. Spor otoritelerinin yanı sıra bordo-mavili taraftarlar, Onuachu'nun yalnızca gol değil, oyun içindeki çok yönlü katkısıyla takımın kritik anlarda ayakta kalmasını sağladığı yönünde görüş belirtti. Bordo-mavili ekipte bu performans, sezon planlamasında 'iki yönlü katkı' sunabilen oyunculara verilen değerin altını çizen bir detay olarak değerlendirildi.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
