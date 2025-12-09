CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzon sevdası

Trabzon sevdası

Bakü'de yaşayan antrenör Agaverdiyev, 3 yıl önce ülkesinde Trabzonspor sevgisini aşılamak için kurduğu futbol kulübünde onlarca futbolcu yetiştiriyor. 45 yaşındaki antrenör, "Rize'ye ve Trabzon'a çok sık geldiğim için ben bu şehri çok sevdim. Trabzonspor'u da dünyada, Azerbaycan'da tanıtmak bizim görevimiz" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Trabzon sevdası
Bakü'de yaşayan antrenör Agaverdiyev, 3 yıl önce ülkesinde Trabzonspor sevgisini aşılamak için kurduğu futbol kulübünde onlarca futbolcu yetiştiriyor. 45 yaşındaki antrenör, "Rize'ye ve Trabzon'a çok sık geldiğim için ben bu şehri çok sevdim. Trabzonspor'u da dünyada, Azerbaycan'da tanıtmak bizim görevimiz" dedi.
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
