Trabzonspor'un Coca Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmemesi, yalnızca bordo-mavili taraftarlar arasında değil, farklı takım destekçileri arasında da geniş etkileşim oluşturdu. Sosyal medyada on binlerce yorum yapıldı ve özellikle diğer kulüplerin taraftarlarından dikkat çekici destek mesajları geldi. Birçok kullanıcı, Trabzonspor'un ekonomik teklifi geri çevirmesini insani duruş olarak nitelendirirken, paylaşımlar arasında bordomavililere desteğin TS Club'larda ürün satın alınarak da gösterilebileceği ifade edildi. Hatta bir çok farklı takım taraftarı da profil fotoğraflarını da Trabzonspor logosuyla değiştirmesi dikkat çekti.

BAŞKAN GENÇ'TEN TEBRİK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Başkan Ertuğrul Doğan'ı Coca Cola'yı reddettiği için kutladı. Ahmet Metin Genç mesajında, "Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddeden Trabzonspor'umuzu, gururla yüreğinde taşıyan herkese selam olsun... 'Filistin'de binlerce çocuk katledilirken bu sponsorluk bize yakışmaz' diyen Başkanımız Ertuğrul Doğan'ı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAZI SOSYAL MEDYA YORUMLARI

"Helal, hala paranın her şey olmadığını, önce insanlık olduğunu gösterdiniz." "Fenerbahçeli olarak helal olsun Ertuğrul Başkan." "Galatasaraylıyım ama inşallah şampiyon siz olursunuz." "Keşke her kulüp reddetse, herkes Trabzonspor ürünleri alarak destek verse."