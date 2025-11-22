CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da hedef Jeremie Boga! Fatih Tekke özellikle istiyor

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da hedef Jeremie Boga! Fatih Tekke özellikle istiyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, yaz döneminde de gündeme gelen Jeremie Boga için yeniden harekete geçiyor. Fatih Tekke’nin özellikle istediği yıldız kanat oyuncusu için devre arasında ilk resmi adım atılacak. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da hedef Jeremie Boga! Fatih Tekke özellikle istiyor

Trabzonspor devre arasında hem savunmasını hem de hücum hattını güçlendirmek istiyor. Scout ekibinden Eren Mert ile Orhan Kaynak futbolcu takibi için Fransa'ya gitmişti. İkilinin hedefinde sol kanat Jeremie Boga ve hücum oyuncusu Wesley Said vardı. Yönetim, ilk hamleyi Boga için yapma kararı aldı. Yaz transfer döneminde de gündeme gelen Jeremie Boga, Trabzonspor'un radarından düşmedi. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu, teknik direktör Fatih Tekke'nin öncelikli hedefleri arasında bulunuyordu.

Ancak Nice kulübü ile yapılan girişimlerden sonuç alınamamıştı. Boga, bu sezon Nice formasıyla Ligue 1'de 18 maçta görev yaptı. 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Zaman zaman yedek kalan oyuncunun 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 1.72 boyundaki futbolcu, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve forvet arkası Jeremie pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Bordo mavililer, devre arasında ilk hamlesini Boga için yapacak. Teknik direktör Fatih Tekke, tecrübeli futbolcu için birkaç kez "Almak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

GÜÇLÜ YÖNLERİ:

Hızlı ve çevik: rakip savunmayı dribling ile geçebilme kapasitesi iyi.

Yaratıcı: hem şut opsiyonlarını kullanıyor hem de şans yaratma paslarını yapabiliyor.

Ofansif katkı: gol ve asist potansiyeli var.

Düşük yer çekimi merkezi avantajı: dengeli, ani yön değiştirmeleri iyi yapıyor.

ZAYIF YÖNLERİ:

Fiziksel mücadelede (özellikle hava toplarında) dezavantajı olabilir.

Bazı şutları değerlendirme açısından tutarsızlık yaşayabilir.

Sürekli savunmaya dönük katkısı sınırlı.

Yüksek baskı altında karar verme bazen riskli olabilir.

NASIL KULLANILABİLİR (TAKTİKSEL SENARYOLAR)

Kanat Oyuncusu (Sol Kanat ? İçeri Katma): Boga, sol kanatta başlayıp içeri katıp hem şut hem pas opsiyonları yaratmakta çok etkili olabilir.

Serbest Ofansif Orta Saha: Rakip Savunma hattı yüksekse, Boga'yı "özgür kanat/forvet arası" rolde kullanarak dripling ve boşluk yaratma avantajı sağlanabilir.

Hücum Kontraları: Hız avantajı sayesinde hızlı hücum geçişlerinde önemli bir silah olur.

Set Oyunları: Hava topları konusunda büyük değeri olmasa da, duran toplarda kısa pas kombinasyonlarında değerlendirilebilir.

F.Bahçe'den golcü operasyonu! İşte listedeki isimler
REKLAM - D&R
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
G.Saray yeni seri peşinde!
F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk'e 3 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:46
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:45
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:39
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:38
Daha Eski
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:36
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:35
Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! 01:04
Sırbistan'da skandal pankart! Sırbistan'da skandal pankart! 01:04
Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! 01:03
Osimhen'de son durum ne? Osimhen'de son durum ne? 01:03