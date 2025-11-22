TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da hedef Jeremie Boga! Fatih Tekke özellikle istiyor

Trabzonspor devre arasında hem savunmasını hem de hücum hattını güçlendirmek istiyor. Scout ekibinden Eren Mert ile Orhan Kaynak futbolcu takibi için Fransa'ya gitmişti. İkilinin hedefinde sol kanat Jeremie Boga ve hücum oyuncusu Wesley Said vardı. Yönetim, ilk hamleyi Boga için yapma kararı aldı. Yaz transfer döneminde de gündeme gelen Jeremie Boga, Trabzonspor'un radarından düşmedi. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu, teknik direktör Fatih Tekke'nin öncelikli hedefleri arasında bulunuyordu.

Ancak Nice kulübü ile yapılan girişimlerden sonuç alınamamıştı. Boga, bu sezon Nice formasıyla Ligue 1'de 18 maçta görev yaptı. 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Zaman zaman yedek kalan oyuncunun 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 1.72 boyundaki futbolcu, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve forvet arkası Jeremie pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Bordo mavililer, devre arasında ilk hamlesini Boga için yapacak. Teknik direktör Fatih Tekke, tecrübeli futbolcu için birkaç kez "Almak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

GÜÇLÜ YÖNLERİ:

Hızlı ve çevik: rakip savunmayı dribling ile geçebilme kapasitesi iyi.

Yaratıcı: hem şut opsiyonlarını kullanıyor hem de şans yaratma paslarını yapabiliyor.

Ofansif katkı: gol ve asist potansiyeli var.

Düşük yer çekimi merkezi avantajı: dengeli, ani yön değiştirmeleri iyi yapıyor.

ZAYIF YÖNLERİ:

Fiziksel mücadelede (özellikle hava toplarında) dezavantajı olabilir.

Bazı şutları değerlendirme açısından tutarsızlık yaşayabilir.

Sürekli savunmaya dönük katkısı sınırlı.

Yüksek baskı altında karar verme bazen riskli olabilir.

NASIL KULLANILABİLİR (TAKTİKSEL SENARYOLAR)

Kanat Oyuncusu (Sol Kanat ? İçeri Katma): Boga, sol kanatta başlayıp içeri katıp hem şut hem pas opsiyonları yaratmakta çok etkili olabilir.

Serbest Ofansif Orta Saha: Rakip Savunma hattı yüksekse, Boga'yı "özgür kanat/forvet arası" rolde kullanarak dripling ve boşluk yaratma avantajı sağlanabilir.

Hücum Kontraları: Hız avantajı sayesinde hızlı hücum geçişlerinde önemli bir silah olur.

Set Oyunları: Hava topları konusunda büyük değeri olmasa da, duran toplarda kısa pas kombinasyonlarında değerlendirilebilir.