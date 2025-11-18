CANLI SKOR ANA SAYFA
Tekke her gün rapor alıyor

Tekke her gün rapor alıyor

Alanya karşısına Savic ve Batagov'dan yoksun çıkan Fırtına, savunma tandemindeki zorunlu değişiklik nedeniyle zorlanmıştı. Savic ve Batagov, Başakşehir maçına yetişebilmek için yoğun tedavi programını sürdürüyor. Tekke'nin sağlık ekibinden günlük rapor aldığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Tekke her gün rapor alıyor
Alanya karşısına Savic ve Batagov'dan yoksun çıkan Fırtına, savunma tandemindeki zorunlu değişiklik nedeniyle zorlanmıştı. Savic ve Batagov, Başakşehir maçına yetişebilmek için yoğun tedavi programını sürdürüyor. Tekke'nin sağlık ekibinden günlük rapor aldığı öğrenildi.
