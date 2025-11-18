Tekke her gün rapor alıyor

Alanya karşısına Savic ve Batagov'dan yoksun çıkan Fırtına, savunma tandemindeki zorunlu değişiklik nedeniyle zorlanmıştı. Savic ve Batagov, Başakşehir maçına yetişebilmek için yoğun tedavi programını sürdürüyor. Tekke'nin sağlık ekibinden günlük rapor aldığı öğrenildi.
Alanya karşısına Savic ve Batagov'dan yoksun çıkan Fırtına, savunma tandemindeki zorunlu değişiklik nedeniyle zorlanmıştı. Savic ve Batagov, Başakşehir maçına yetişebilmek için yoğun tedavi programını sürdürüyor. Tekke'nin sağlık ekibinden günlük rapor aldığı öğrenildi.