Haberler Trabzonspor Gençlerin rehberi Vişça

Gençlerin rehberi Vişça

Bordo mavili takımın kaptanların Edin Vişça, bu sezon sahada fazla süre alamasa da soyunma odasındaki liderliği ve takım arkadaşlarına verdiği motivasyonla bordo-mavili ekipte iz bırakmaya devam ediyor. Bu sezon Türkiye kariyerinde 15 yılı geride bırakmaya hazırlanan Boşnak sağ kanat, genç oyunculara rehberlik ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Gençlerin rehberi Vişça

Bordo mavili takımın kaptanların Edin Vişça, bu sezon sahada fazla süre alamasa da soyunma odasındaki liderliği ve takım arkadaşlarına verdiği motivasyonla bordo-mavili ekipte iz bırakmaya devam ediyor. Bu sezon Türkiye kariyerinde 15 yılı geride bırakmaya hazırlanan Boşnak sağ kanat, genç oyunculara rehberlik ediyor.

EN ÇOK FORMAYI GİYEN YABANCI

Vişça, hem kariyer istikrarı hem de oyun liderliğiyle Türk futboluna damga vuran isimler arasında yer alıyor. Galatasaraylı Muslera'nın ayrılmasının ardından Süper Lig'de forma giymeye devam eden ve en çok forma giyen yabancı oyuncu ünvanını devralan Boşnak yıldız, bu alanda zirvede yer alıyor.

HEM GOL ATTI, HEM ATTIRDI

Edin Vişça, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla toplam 413 maça çıktı. Bu periyotta 101 gol atan oyuncu 121 asist yaparak bu alanda ilk sırada yer aldı. Boşnak oyuncu, Türkiye kariyeri boyunca hem attı hem de attırdı. 1.72 boyundaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

KATKIYA DEVAM EDİYOR

Bordo-mavili takımda 4.5 sezondur forma giyen Vişça, şu ana kadar 106 lig karşılaşmasına çıkarak 16 gol ve 27 asistlik katkı sağladı. Bordo-mavili takımın hücum hattının vazgeçilmez isimlerinden biri olan 35 yaşındaki yıldız, liderlik özelliğiyle de öne çıkarken, bu sezon 8 maçta 180 dakika süre alabildi.

