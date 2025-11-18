CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Batagov savunmanın pas ustası

Batagov savunmanın pas ustası

Batagov, istikrarın sembolü haline geldi. Ukraynalı stoper %88 pas isabetiyle takımın lideri konumunda yer alıyor. Savunma arkasına gönderdiği uzun toplarda ise %62'lik başarı oranı yakaladı. Savic ise %86 kısa pas isabeti ve %48 uzun pas isabet oranıyla Batagov'u tamamlayan bir performans ortaya koydu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batagov savunmanın pas ustası

Batagov, istikrarın sembolü haline geldi. Ukraynalı stoper %88 pas isabetiyle takımın lideri konumunda yer alıyor. Savunma arkasına gönderdiği uzun toplarda ise %62'lik başarı oranı yakaladı. Savic ise %86 kısa pas isabeti ve %48 uzun pas isabet oranıyla Batagov'u tamamlayan bir performans ortaya koydu.

11 MAÇTA 7 GOL FIRSATI

Süper Lig'de 11 maçta birlikte sahaya çıkan Savic ve Batagov ikilisi, rakiplere yalnızca 7 gol fırsatı tanıdı. Tekke'nin en savunmada istikrarı yakaladığı bu ikilinin yeniden sahada buluşması, oyun dengesinin sağlanması açısından önem taşıyor.

İKİ FUTBOLCU VAZGEÇİLMEZ

Batagov ile Savic, uzun süredir savunmada istikrarı yakalayan iki isim olarak öne çıkarken, Onana'nın da katkısıyla bordo-mavili takım sezonun en dengeli savunma performanslarından birini sergiledi. Özellikle Tekke'nin geriden pasla çıkma stratejisinde bu üçlünün kısa ve uzun pas isabet oranları takımın top kaybını aza indirmesini sağlıyor.

F.Bahçe o yıldızla İstanbul'da görüştü!
D&R - KİTAP
DİĞER
Fenerbahçe 4 yıldızın birden peşine düştü! Sadettin Saran'ın planı belli oldu...
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas'tan ilk tepki geldi
Kanarya'dan Sörloth ile ilk temas!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 01:15
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:15
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:15
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 01:15
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 01:15
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 01:15
Daha Eski
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:03
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:00
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 00:59
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 00:57
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 00:54
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 00:52