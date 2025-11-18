Batagov savunmanın pas ustası

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Batagov, istikrarın sembolü haline geldi. Ukraynalı stoper %88 pas isabetiyle takımın lideri konumunda yer alıyor. Savunma arkasına gönderdiği uzun toplarda ise %62'lik başarı oranı yakaladı. Savic ise %86 kısa pas isabeti ve %48 uzun pas isabet oranıyla Batagov'u tamamlayan bir performans ortaya koydu.

11 MAÇTA 7 GOL FIRSATI

Süper Lig'de 11 maçta birlikte sahaya çıkan Savic ve Batagov ikilisi, rakiplere yalnızca 7 gol fırsatı tanıdı. Tekke'nin en savunmada istikrarı yakaladığı bu ikilinin yeniden sahada buluşması, oyun dengesinin sağlanması açısından önem taşıyor.

İKİ FUTBOLCU VAZGEÇİLMEZ

Batagov ile Savic, uzun süredir savunmada istikrarı yakalayan iki isim olarak öne çıkarken, Onana'nın da katkısıyla bordo-mavili takım sezonun en dengeli savunma performanslarından birini sergiledi. Özellikle Tekke'nin geriden pasla çıkma stratejisinde bu üçlünün kısa ve uzun pas isabet oranları takımın top kaybını aza indirmesini sağlıyor.