Andre Onana liste dışı

Onana, Afrika kökenli kaleciler arasında verilen 2025 CAF En İyi Kaleci Ödülü için kısa listeye girmeyi başarmıştı. Ancak CAF, Kamerunlu eldivenin nihai değerlendirmeye kalamadığını duyurdu. Ödül için şimdi Berkane'den Mohamedi, Al-Hilal'den Bounou ve Sundowns'tan Williams yarışacak.
Onana, Afrika kökenli kaleciler arasında verilen 2025 CAF En İyi Kaleci Ödülü için kısa listeye girmeyi başarmıştı. Ancak CAF, Kamerunlu eldivenin nihai değerlendirmeye kalamadığını duyurdu. Ödül için şimdi Berkane'den Mohamedi, Al-Hilal'den Bounou ve Sundowns'tan Williams yarışacak.