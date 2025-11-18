CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Andre Onana liste dışı

Andre Onana liste dışı

Onana, Afrika kökenli kaleciler arasında verilen 2025 CAF En İyi Kaleci Ödülü için kısa listeye girmeyi başarmıştı. Ancak CAF, Kamerunlu eldivenin nihai değerlendirmeye kalamadığını duyurdu. Ödül için şimdi Berkane'den Mohamedi, Al-Hilal'den Bounou ve Sundowns'tan Williams yarışacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Andre Onana liste dışı
Onana, Afrika kökenli kaleciler arasında verilen 2025 CAF En İyi Kaleci Ödülü için kısa listeye girmeyi başarmıştı. Ancak CAF, Kamerunlu eldivenin nihai değerlendirmeye kalamadığını duyurdu. Ödül için şimdi Berkane'den Mohamedi, Al-Hilal'den Bounou ve Sundowns'tan Williams yarışacak.
