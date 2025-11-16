CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Kuvvet çalıştılar

Kuvvet çalıştılar

Fırtına, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 24 Kasım Pazartesi günü RAMS Başakşehir'in konuğu olacak. Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sabah salonda kuvvet çalışan Trabzonspor, akşam ise sahada idman yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kuvvet çalıştılar

Fırtına, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 24 Kasım Pazartesi günü RAMS Başakşehir'in konuğu olacak. Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sabah salonda kuvvet çalışan Trabzonspor, akşam ise sahada idman yaptı.

MİLLİLER VE SAKATLAR

Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Savic, Batagov, Serdar, Taha Emre İnce, Salih Malkoçoğlu ile Nwakaeme katılmadı. Fatih Tekke, sakat futbolcuların dönmesini bekliyor

HiÇBiRi KAZANAMADI!

Karadeniz devinde 4'ü yabancı olmak üzere toplamda 6 oyuncu milli takım daveti aldı. 4 yabancı da milli maçlarında mağlup oldu. Kamerunlu Onana, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı final maçında Kongo ile oynadığı karşılaşmada 90+2'de yenilen golle sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Zubkov'un 15 dakika oynadığı maçta Ukrayna, Fransa'ya 4-0 yenildi. Pina'lı Yeşil Burun Adaları, İran'a penaltı atışları sonrası 5-4 mağlup oldu. Oulai'nin 28 dakika forma giydiği karşılaşmada Fildişi Sahilleri, Suudi Arabistan'a 1-0 kaybetti.

F.Bahçe'nin yıldız orta saha transferinde rakibi dünya devi!
F.Bahçe'ye Ada'dan fırsat transferi!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
G.Saray Arias için devrede!
F.Bahçe'den Belçikalı golcüye kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz-Ermenistan maçı detayları! Portekiz-Ermenistan maçı detayları! 07:45
Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar 07:23
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! 01:17
Montella'dan Merih ve Kaan sözleri Montella'dan Merih ve Kaan sözleri 01:17
Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? 01:17
San Mames'te Filistin bayrakları! San Mames'te Filistin bayrakları! 01:17
Daha Eski
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! 01:17
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu 01:17
Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 01:17
İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! 01:17
A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:17
G.Saray'a transferde büyük şok! G.Saray'a transferde büyük şok! 01:17