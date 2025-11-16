Kuvvet çalıştılar

Fırtına, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 24 Kasım Pazartesi günü RAMS Başakşehir'in konuğu olacak. Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sabah salonda kuvvet çalışan Trabzonspor, akşam ise sahada idman yaptı.
MİLLİLER VE SAKATLAR
Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Savic, Batagov, Serdar, Taha Emre İnce, Salih Malkoçoğlu ile Nwakaeme katılmadı. Fatih Tekke, sakat futbolcuların dönmesini bekliyor
HiÇBiRi KAZANAMADI!
Karadeniz devinde 4'ü yabancı olmak üzere toplamda 6 oyuncu milli takım daveti aldı. 4 yabancı da milli maçlarında mağlup oldu. Kamerunlu Onana, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı final maçında Kongo ile oynadığı karşılaşmada 90+2'de yenilen golle sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Zubkov'un 15 dakika oynadığı maçta Ukrayna, Fransa'ya 4-0 yenildi. Pina'lı Yeşil Burun Adaları, İran'a penaltı atışları sonrası 5-4 mağlup oldu. Oulai'nin 28 dakika forma giydiği karşılaşmada Fildişi Sahilleri, Suudi Arabistan'a 1-0 kaybetti.