TRANSFER HABERİ - Alex Douglas Trabzonspor’un radarında! Ocak ayında…

Stoper rotasyonuna takviye planlayan Trabzonspor, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Polonya basınında çıkan haberlerde, bordo-mavililerin, Polonya ekiplerinden Lech Poznan'da oynayan 24 yaşındaki stoper Alex Douglas ile ilgilendiği savunuldu. İsveçli stoperin Trabzonspor'un listesinde olduğu ve ocak ayında görüşmelerin gerçekleşebileceği öne sürüldü. Karadeniz devinin daha önce de Alex Douglas ile ilgilendiği ve oyuncuyu yakından tanıdığı kaydedildi.

14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Alex Douglas'ın Polonya kulübü Lech Poznan ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Polonya'ya transfer olan Douglas'ın piyasa değerinin 2 milyon euro olduğu anımsatıldı. Gana pasaportu da olan İsveçli stoper bu sezon Lech Poznan formasıyla 14 resmi maçta oynadı ve toplamda 959 dakika sahada kaldı. Ayrıca Eylül 2024'ten beri İsveç Milli Takımı'nda da yer alan Alex Douglas, ülkesinde de takip ediliyor.

POLONYA'DA ŞAMPİYON

Alex Douglas, Temmuz 2024'te transfer olduğu Lech Poznan'da geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamladı. Kariyerinin ilk şampiyonluğunu Polonya'da kazanan 24 yaşındaki savunmacı performansıyla alkış topladı. Şu anda kariyerinde çıkışa geçen Alex Douglas, Lech Poznan'da takımda en iyileri arasında yer alıyor.

İSVEÇ'TEN YAKIN TAKİP

Bordo-mavililerin transfer gündeminde yer alan Alex Douglas, bir yandan İsveç'te de takip ediliyor. Geçtiğimiz yıldan beri İsveç Milli Takımı'na da davet edilen 24 yaşındaki stoperin performansı mercek altına alınıyor. Douglas, bu nedenle kariyerinde daha büyük bir adım atmak istiyor.

HAVA TOPLARINA ÇOK HAKİM

Fırtına'da gündemde olan Alex Douglas, 1.90'lık boyu ve hava toplarına hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Özellikle savunmada rakiplere duran toplarda ve kenar ortalarda izin vermeyen İsveçli stoperin en büyük gücü hava toplarındaki başarısı oldu. Öte yandan Douglas fizik kapasitesiyle de ikili mücadelelerde öne çıkıyor.