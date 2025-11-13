6 futbolcu milli takımda

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Karadeniz devinde 6 futbolcu, kasım ayı kapsamında ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Bordo-mavili ekipte Mustafa Eskihellaç, Cihan, Zubkov, Onana, Pina ve Oulai, farklı kıtalarda ülkelerinin renklerini temsil edecek.

EREN'İN YERİNE MUSTAFA GELDİ

Mustafa Eskihellaç, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna dahil edildi. Eskihellaç, aday kadrodan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine milli takıma çağrıldı. Cihan Çanak ise Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'na davet edildi.

4 İSME BAŞARILAR PAYLAŞIMI

Ukrayna Milli Takımı'nda görev alacak Zubkov, Kamerun'un Milli Takımı'na çağrılan Onana, Yeşil Burun Adaları formasıyla Pina ve Fildişi Sahili'nden ilk kez aday kadroya çağrılan Oulai de bu heyecanı yaşayacak. Trabzonspor, oyuncularının yer aldığı bir paylaşım yaparak başarı dileklerinde bulundu.