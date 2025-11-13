CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor 6 futbolcu milli takımda

6 futbolcu milli takımda

Karadeniz devinde 6 futbolcu, kasım ayı kapsamında ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Bordo-mavili ekipte Mustafa Eskihellaç, Cihan, Zubkov, Onana, Pina ve Oulai, farklı kıtalarda ülkelerinin renklerini temsil edecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
EREN'İN YERİNE MUSTAFA GELDİ

Mustafa Eskihellaç, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna dahil edildi. Eskihellaç, aday kadrodan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine milli takıma çağrıldı. Cihan Çanak ise Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'na davet edildi.

4 İSME BAŞARILAR PAYLAŞIMI

Ukrayna Milli Takımı'nda görev alacak Zubkov, Kamerun'un Milli Takımı'na çağrılan Onana, Yeşil Burun Adaları formasıyla Pina ve Fildişi Sahili'nden ilk kez aday kadroya çağrılan Oulai de bu heyecanı yaşayacak. Trabzonspor, oyuncularının yer aldığı bir paylaşım yaparak başarı dileklerinde bulundu.

SON DAKİKA
