Onuachu yetmedi

Trabzonspor'un dev golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'deki iki haftalık suskunluğunu Alanyaspor karşısında dindirdi. Karşılaşmaya iyi başlayan Nijeryalı futbolcu, dakikalar 15'i gösterdiğinde şansının da yardımıyla güzel bir gole imzasını attı. Zidane'ı andıran bir çalımla Alanya savunmasını geçen Paul Onuachu, topu biraz ayağından açtı. Ancak yatarak vuruşu kaleci, Ertuğrul'dan döndü. Seken top Nijeryalı yıldızın yüzüne çarpınca filelerle buluştu.

8 GOLLE ZİRVEDE

Ancak 73'te Ianis Hagi'nin uzaktan attığı jeneriklik gol sonrasında mücadele 1-1 sona erince 31 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun golü yeterli olmadı. Zirve yarışında ağır bir yara alan Karadeniz Fırtınası'nda Onuachu toplam gol sayısını 8'e yükseltti. Krallıkta Başakşehir forması giyen Shomurodov'la birlikte zirveyi paylaşan Onuachu tüm çabasına karşın galibiyeti getiremedi. 2.01'lik oyuncu ikinci yarıda net bir pozisyondan da yararlanamadı.

MİLLİ TAKIMDAN BÜYÜK MÜJDE

Bordo-mavili takımın yıldızı Onuachu, Nijerya Milli Takımı'na davet edilmedi. 31 yaşındaki golcü oyuncu, Gabon ile oynanacak olan Dünya Kupası elemeleri play-off mücadelesi kadrosunda yer almayacak ve çalışmalarını Trabzon'da sürdürecek.