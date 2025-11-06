CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un eski aşkı yeniden alevlendi! Kulübü ile temaslar başladı

Fırtına, stoper hattını Batagov’dan sonra bir başka Ukraynalı Taras Mykhavko ile güçlendirmeyi planlıyor. Kiev ile temaslar başladı, devre arasında transfer bitebilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Başkan Ertuğrul Doğan, devre arası transfer operasyonuna başladığını açıkladı. 2024'ün yaz döneminde Zorya Luhansk kulübünden Batagov'u 1.8 milyon euro'ya kadrosuna katan Trabzonspor, yine bir Ukraynalı futbolcunun peşinde: Taras Mykhavko. Geçen yaz döneminde de gündeme gelen 20 yaşındaki stoper için temasların yeniden başladığı dile getiriliyor. Dinamo Kiev forması giyen 1.85 boyundaki futbolcu, bordo mavililerin son zamanlardaki transfer kritiklerinin hepsine uyuyor. Genç, gelişime açık, istikrarlı ve yetiştirilip iyi paralara satılabilir.

ŞU AN DEĞERİ 6 MILYON EURO

Karadeniz devi, 23 yaşındaki Batagov'un yanına 20 yaşındaki Mykhavko'yu alarak uzun yıllar stoper tandemini Ukraynalı futbolculara emanet etmeyi planlıyor. Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, sol ayağını kullanıyor. Ancak hem sağ hem de sol stoperde görev yapabiliyor. Şu an market değeri 6 milyon euro olan Ukraynalı savunmacının transferi için vatandaşları Zubkov, Batagov ve Sikan da devreye sokulacak. Başkan Ertuğrul Doğan'ın Mykhavko için 4-5 milyon euro civarında bir bütçe ayırdığı öne sürülüyor.

TEKNİK ÖZELLİK PROFİLİ

1 - PAS YETENEĞİ

Kısa paslarda isabet oranı yüksek (yaklaşık %85 civarında, Dynamo Kyiv UPL verilerine göre).

Geriden oyun kurarken temkinli ve risksiz paslar atmayı tercih ediyor.

Uzun paslarda veya "çizgi kıran" dikey paslarda henüz yeterince istikrarlı değil.

Sol ayağını iyi kullandığı için özellikle sol stoper rolünde pas istasyonu olabiliyor.

Kısa paslar: 8/10 l Uzun paslar: 6/10

Oyun kurma vizyonu: 6.5/10

2 - TOP KONTROLÜ VE İLK DOKUNUŞ

Savunmacı için oldukça temiz bir ilk dokunuşa sahip.

Baskı altında topu kontrol edebilme konusunda iyi sinyaller veriyor.

Ancak hızlı pres altında, özellikle dar alanlarda karar alma süresi uzayabiliyor.

Top kontrolü: 7/10

Pres altında soğukkanlılık: 6/10

3 - SAVUNMA TEMEL BECERİLERİ

Müdahale zamanlaması (tackle timing) güçlü yönlerinden biri.

Hava toplarında etkili; 1.85 m boyu ve sıçrama yeteneği sayesinde hava ikili mücadelelerinde %65-70 başarı ortalaması var.

Markaj konusunda gelişmekte ama bazen pozisyonunu fazla öne çıkarabiliyor, bu da arkasında boşluk bırakabiliyor.

Hava hakimiyeti: 8/10

Top kapma (tackle): 7.5/10

Pozisyon alma: 6.5/10

4 - HIZ VE ÇEVİKLİK

Ağır bir stoper değil, ilk adımı hızlı.

Geniş alanda top arkası koşularda fena değil ama "sprint savunması" düzeyinde üst seviye değil.

Türkiye Süper Ligi gibi tempolu liglerde bu yönünü geliştirmesi gerekir.

Hız (ilk adım): 6.5/10

Çeviklik: 6/10

