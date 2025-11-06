Trabzonsporlu Oulai'ye Alman devinden kanca! Yapacakları transfer teklifi dudak uçuklattı

Bordo mavililerin sezon başında Bastia'dan 5.5 milyon euro'ya transfer ettiği Christ İnao Oulai ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı. Futbolkare'nin iddiasına göre Bayern Münih, Fildişi Sahilli orta sahayı almayı hedefliyor. Alman ekibinin, yaz transfer döneminde 19 yaşındaki oyuncu için 60 milyon euro ödemeye hazırlandığı bildiriliyor. Oulai, 5 yıllık imza atmıştı. 1.73 boyundaki futbolcu, bordo mavili forma ile çıktığı 5 maçta 1 gol attı ve 2 de asist yaptı.