Bouchouari’ye destek

G.Saray derbisinde 83. dakikada giren ve 90'da kırmızı kart gören Bouchouari'ye teknik direktör Fatih Tekke moral veriyor. Tekke'nin, 23 yaşındaki merkez orta saha ile görüşerek "Bu futbolun bir parçası, önemli olan nasıl geri döneceğin" mesajını verdiği öğrenildi.
