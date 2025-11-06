CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Bouchouari’ye destek

Bouchouari’ye destek

G.Saray derbisinde 83. dakikada giren ve 90'da kırmızı kart gören Bouchouari'ye teknik direktör Fatih Tekke moral veriyor. Tekke'nin, 23 yaşındaki merkez orta saha ile görüşerek "Bu futbolun bir parçası, önemli olan nasıl geri döneceğin" mesajını verdiği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Bouchouari’ye destek
G.Saray derbisinde 83. dakikada giren ve 90'da kırmızı kart gören Bouchouari'ye teknik direktör Fatih Tekke moral veriyor. Tekke'nin, 23 yaşındaki merkez orta saha ile görüşerek "Bu futbolun bir parçası, önemli olan nasıl geri döneceğin" mesajını verdiği öğrenildi.
