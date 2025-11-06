Baniya’ya büyük fırsat

Geçen yıl Palermo’ya kiralanan Baniya, bu sezon ilk kez ilk on birde sahaya çıkma fırsatı yakalayacak. 26 yaşındaki stoper, Savic’in sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçında ilk 11’de yer alabilir. Baniya, G.Saray derbisinde önemli müdahaleler yapmıştı.
