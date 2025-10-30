CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Benjamin Bouchouari: Gol atmaktansa asist yapmayı seviyorum

TRABZONSPOR HABERLERİ - Benjamin Bouchouari: Gol atmaktansa asist yapmayı seviyorum

Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Benjamin Bouchouari, bordo-mavili kulübün medya ekibine yaptığı açıklamalarda, futbolun kendi hayatındaki yerine ve takım içindeki ilişkilerine değindi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 12:52
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERLERİ - Benjamin Bouchouari: Gol atmaktansa asist yapmayı seviyorum

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin futbol oynamak olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, bordo-mavili kulübün medya ekibine yaptığı açıklamalarda, futbolun kendi hayatındaki yerine ve takım içindeki ilişkilerine değindi.

"Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey, en iyi şey zaten futbol oynamaktır" diyen Bouchouari, futbolun hayatının merkezinde olduğunu belirtti. Eğer bir efsaneyle sohbet etme şansı olsa Lionel Messi'yi seçeceğini söyleyen Fas asıllı futbolcu, profesyonel futbolculuğun en zor yanının mental kısım olduğunu ifade etti. Bouchouari, "Bazen fiziksel olarak iyisiniz ama zihinsel olarak gerçekten zorlanabiliyorsunuz" dedi.

Geçen sezon Saint-Etienne forması giyerken Toulouse maçı sonrası yaşadığı küme düşmenin kariyerindeki en üzücü an olduğunu dile getiren genç futbolcu, en mutlu olduğu anın ise ilk profesyonel maçına çıktığı gün olduğunu belirtti.

Sahada en çok adaletsizlikten rahatsız olduğunu söyleyen Bouchouari, "Gol atmaktansa asist yapmayı severim. Kendimi teknik ve hızlı bir oyuncu olarak tanımlarım" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom-REKLAM
Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları
DİĞER
Tarihe geçen hakem cezaları! Bahis skandalı sonrası ortaya çıktı...
Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" ve PKK-SDG mesajı
Hakan Çalhanoğlu’nun dublesi manşetlerde!
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman? Cagliari-Sassuolo maçı ne zaman? 12:41
G.Saray'a Anguissa şoku! G.Saray'a Anguissa şoku! 12:14
Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı detayları! Konyaspor-12 Bingöl Spor maçı detayları! 12:03
Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı detayları! Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı detayları! 11:34
1926 Bulancakspor-Iğdır FK maçı ne zaman? 1926 Bulancakspor-Iğdır FK maçı ne zaman? 09:53
Süper Lig'in 11. haftası dev maçlara sahne olacak! İşte maç programı Süper Lig'in 11. haftası dev maçlara sahne olacak! İşte maç programı 09:59
Daha Eski
Zonguldak Spor-Bodrum FK maçı detayları! Zonguldak Spor-Bodrum FK maçı detayları! 10:18
Derbi öncesi Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu Derbi öncesi Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu 10:42
Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları 10:47
Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı detayları! Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı detayları! 10:55
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! 10:56
Hakan Çalhanoğlu’nun dublesi manşetlerde! Hakan Çalhanoğlu’nun dublesi manşetlerde! 11:17