Gözü zirvede

Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük galibiyetini almanın mücadelesini verecek. Ligde geride kalan 10 haftada topladığı 23 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, büyük galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışında daha da iddialı hale gelmek istiyor. Karadeniz devi, Tekke ile çıkışa geçse de derbilerde aynı başarıyı gösteremedi. Fırtına, Tekke döneminde üç büyük rakibi karşısında ligde 3, Türkiye Kupası'nda da bir maç olmak üzere oynadığı 4 maçı kazanamadı.

FATİH TEKKE İLE DERBİLER

Karadeniz devi, Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 4-1'lik yenildi. Daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederek derbilerde galibiyetle tanışamadı. Fırtına, Tekke döneminde büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Fırtına, Tekke ile ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı. Bordomavili takım, 48 yaşındaki çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 21 lig maçında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.