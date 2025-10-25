TRABZONSPOR HABERLERİ - Felipe Augusto: Fatih Tekke'nin bana verdiği güç..

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo mavililerin golcü oyuncusu Felipe Augusto karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 22:25
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

4 maç üst üste gol atan bordo mavililerin yıldız oyuncusu Felipe Augusto maçın ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER;

Felipe Augusto: Bugün çok zor bir maç oynadık. Rakibimiz oynamaya çalışan bir rakipti dolayısıyla kolay olmayacağını biliyorduk. Kazandığımız maç taraftarlarımıza armağan olsun. Böylesine maçlarda gol atmak harika hem gol atıyorsunuz hem takımınız kazanıyor, olağanüstü bir duygu.

FATİH TEKKE SÖZLERİ

"Fatih Tekke hocamız hem santrafor hem buradan çıkan bir oyuncuydu işi biliyor. Hocamız ile sürekli konuşuyoruz. Yaptığım bir kafa atışı vardı bunu hocamız ile konuşmuştuk. Onun bana verdiği güç ile işler daha da kolaylaşıyor" dedi.

Fırtına Eyüp engelini kayıpsız geçti!
Tekke'den Okay Yokuşlu açıklaması!
