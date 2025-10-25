CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke'den Okay Yokuşlu açıklaması!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke'den Okay Yokuşlu açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke galibiyeti değerlendirdi. İşte Tekke'nin sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 22:45
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke'den Okay Yokuşlu açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER;

Fatih Tekke: Maçı daha önce bitirebilirdik. Taçta yanlış konumlanıp pozisyon verdiğimizde Onana bizi maçta tuttu.

"MEMNUN OLDUĞUM ANLAR ÇOK FAZLA"

Rakibin sadece geçiş oynamak zorunda kaldığı bir maç oldu. Genç oyuncularda hatalar oluyor. Bu kadar geçişi daha iyi ayakların olduğu takımlara verirsek sorun yaşarız buna çalışıyoruz. Baskının sürekliliği ve şekli ilk bölümde farklı ikinci bölümde farklıydı. Memnun olduğum anlar çok fazla. Oyun kontrolü problem, bu kadar geçiş vermemek gerekiyor.

OKAY VE CLARO SÖZLERİ

Okay'ın belinde spazm vardı, bugün de hissetti, kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Maçın en üzücü anı Claro'nun ayağının sakatlanması, ben de çok ciddi sakatlık yaşamıştım. Allah şifa versin umarım kısa zamanda aramıza döner.

"GİDECEĞİMİZ HEDEFİ BİLİYORUZ"

Eksiklerimiz var var var. Bunları düzeltmek için çalışacağız. Abartılacak kadar değiliz. Bundan iyimiz var mı? Var. Biz gideceğimiz hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır diyor. Biz gerçeğimizi yaşamaya devam ediyoruz, yedi aydır bunu yaşıyoruz. Şu an iyi durumdayız, devam ediyoruz, her maç devam etmeye çalışacağız. dedi.

Fırtına Eyüp engelini kayıpsız geçti!
Buruk kararını verdi! Sözleşmesi...
DİĞER
Arda Turan’ın Avrupa planı tutmadı! Efsane isim ateş püskürdü...
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık!
Hakan Çalhanoğlu Napoli'ye de boş geçmedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tekke'den Okay Yokuşlu açıklaması! Tekke'den Okay Yokuşlu açıklaması! 22:38
Fırtına'dan 131 hafta sonra 4'te 4! Fırtına'dan 131 hafta sonra 4'te 4! 22:37
Fırtına Eyüp engelini kayıpsız geçti! Fırtına Eyüp engelini kayıpsız geçti! 21:58
Felipe Augusto: Hocamızın bana verdiği güç... Felipe Augusto: Hocamızın bana verdiği güç... 22:25
Oulai: Hocamızın söylediklerini yapmaya... Oulai: Hocamızın söylediklerini yapmaya... 22:26
Onana: G.Saray maçı final gibi olacak Onana: G.Saray maçı final gibi olacak 22:31
Daha Eski
Beşiktaş evinde galip! Beşiktaş evinde galip! 20:20
Halit Özmuş gümüş madalya kazandı! Halit Özmuş gümüş madalya kazandı! 20:27
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! 20:32
Hakan Çalhanoğlu Napoli'ye de boş geçmedi! Hakan Çalhanoğlu Napoli'ye de boş geçmedi! 20:46
Hakan'ın golü Inter'e yetmedi Hakan'ın golü Inter'e yetmedi 21:09
Onana kalesinde devleşti! Onana kalesinde devleşti! 21:17