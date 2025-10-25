TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke'den Okay Yokuşlu açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER;

Fatih Tekke: Maçı daha önce bitirebilirdik. Taçta yanlış konumlanıp pozisyon verdiğimizde Onana bizi maçta tuttu.

"MEMNUN OLDUĞUM ANLAR ÇOK FAZLA"

Rakibin sadece geçiş oynamak zorunda kaldığı bir maç oldu. Genç oyuncularda hatalar oluyor. Bu kadar geçişi daha iyi ayakların olduğu takımlara verirsek sorun yaşarız buna çalışıyoruz. Baskının sürekliliği ve şekli ilk bölümde farklı ikinci bölümde farklıydı. Memnun olduğum anlar çok fazla. Oyun kontrolü problem, bu kadar geçiş vermemek gerekiyor.

OKAY VE CLARO SÖZLERİ

Okay'ın belinde spazm vardı, bugün de hissetti, kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Maçın en üzücü anı Claro'nun ayağının sakatlanması, ben de çok ciddi sakatlık yaşamıştım. Allah şifa versin umarım kısa zamanda aramıza döner.

"GİDECEĞİMİZ HEDEFİ BİLİYORUZ"

Eksiklerimiz var var var. Bunları düzeltmek için çalışacağız. Abartılacak kadar değiliz. Bundan iyimiz var mı? Var. Biz gideceğimiz hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır diyor. Biz gerçeğimizi yaşamaya devam ediyoruz, yedi aydır bunu yaşıyoruz. Şu an iyi durumdayız, devam ediyoruz, her maç devam etmeye çalışacağız. dedi.