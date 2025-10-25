CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke Eyüpspor maçı öncesi konuştu! "En zor maçlarımızdan biri"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi bordo mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 19:35 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 19:40
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.

Bordo mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke karşılaşma öncesinde konuştu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ;

"ZOR BİR MAÇ"

"Bana göre zor bir maç oynayacağız bugün. Şu ana kadar oynayacağımız en zor maçlardan bir tanesi olacak. İstek ve arzumuzun çok yüksek olması gerekiyor. Özelikle Türkiye'de oyun kurulumu ve hafızası olan bir ekip var. Yeni kalecileriyle beraber durumları çok iyi. Oynamaya çalışan bir takım. Yetenekli oyunculardan oluşuyor. Orhan hocaya da başarılar diliyorum. O da iyi hocalardan birisi. Her maç zor geçiyor. Bugün de ilk bölümleri atlatırsak bizim için iyi olur. Baskı hızımızın düştüğü anlarda sorun yaşayabiliriz."

"SAVIC'İN RAHATSIZLIĞI OLDU"

"Maçlara oyuncu üzerinden bakmıyoruz. Bugün buna uygun olan oyuncuları seçtik. Oyunun her detayıyla ilgileniyoruz. Savic'in bir rahatsızlığı oldu. Umarım o da problem yaşamaz." ifadelerini kullandı.

