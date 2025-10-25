Trabzonspor 2-0 İkas Eyüpspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta İkas Eyüpspor'u ağırladı. Bordo-mavililer, taraftarı önünde rakibini 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Felipe Augusto'nun attığı golle öne geçen Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 51. dakikada Christ Inao Oulai'nin ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Trabzonspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla bordo-mavililer puanını 23'e yükseltirken İkas Eyüpspor 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacak. Eyüpspor ise kendi sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

3. dakikada Felipe Caleari'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

5. dakikada savunmadan gönderilen uzun topla ceza sahası içine giren Onuachu'nun vuruşunda top kaleci Felipe Monterio'dan döndü. Dönen savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

12. dakikada Folcarelli'nin pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Felipe Monterio'nun solundan ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda top kaleci Onana'dan döndü. Devamında ise Thiam'ın kale sahası gönderdiği topu takip eden Yalçın Kayan'ın vuruşunda Onana meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

51. dakikada Oluali'nin, orta sahadan kaptığı topla ceza sahası içine girip ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Felipe Monterio'nun solundan ağalarla buluştu. 2-0

70. dakikada Muçi'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Augusto'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.