Folcarelli’ye zam

Bordo mavililer, Fransa Ligue 2 ekibi Ajaccio'dan 1 milyon euro'ya aldığı Tim Jabol Folcarelli'ye 2029 yılına kadar imza attırmıştı. Her sene için 700 bin euro yıllık ücret ödenen 25 yaşındaki merkez orta saha, Okay ve Oulai ile çok iyi bir ritim tutturmuş durumda. Yönetim, bu sezon 8 maçın tamamında forma giyen ve 1 asist yapan Fransız futbolcuyu ödüllendirmeyi planlıyor. Her maç aynı istikrarı ortaya koyan, koşu mesafesi en yüksek ve temaslı oyunun bir numaralı ismi olan Folcarelli yıldız gibi parlamaya başladı. Yönetim, oyuncunun kafasını rahatlatmak amacıyla ücretine zam yapmak ve sözleşmesini uzatmayı planlıyor.