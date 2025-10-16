CANLI SKOR ANA SAYFA
Folcarelli'ye zam

Folcarelli’ye zam

Trabzonspor yönetimi, her maç sonuna kadar mücadele eden 25 yaşındaki merkez orta sahanın yıllık 700 bin euro’luk ücretine zam yapmayı planlıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Folcarelli’ye zam

Bordo mavililer, Fransa Ligue 2 ekibi Ajaccio'dan 1 milyon euro'ya aldığı Tim Jabol Folcarelli'ye 2029 yılına kadar imza attırmıştı. Her sene için 700 bin euro yıllık ücret ödenen 25 yaşındaki merkez orta saha, Okay ve Oulai ile çok iyi bir ritim tutturmuş durumda. Yönetim, bu sezon 8 maçın tamamında forma giyen ve 1 asist yapan Fransız futbolcuyu ödüllendirmeyi planlıyor. Her maç aynı istikrarı ortaya koyan, koşu mesafesi en yüksek ve temaslı oyunun bir numaralı ismi olan Folcarelli yıldız gibi parlamaya başladı. Yönetim, oyuncunun kafasını rahatlatmak amacıyla ücretine zam yapmak ve sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

