Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Süper ikili

Süper ikili

Ligin ilk 8 haftasında 13 gol kaydeden bordo mavili takımda Paul Onuachu 6, Felipe Augusto 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 14 puan aldırdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 06:50
Süper ikili

Trendyol Süper Lig'de son yılların en iyi dönemlerinden birini yaşayan Trabzonspor'da Paul Onuachu ve Felipe Augusto ilk 8 haftaya damga vurdu. Ligin ilk 8 haftasında 13 gol kaydeden bordo-mavili takımda Paul Onuachu 6, Felipe Augusto 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Onuachu ve Augusto, böylece Trabzonspor'da gollerin yüzde 70'lik bölümünü kaydederek, takımın gol yükünü çeken isimler oldu.

14 PUANLIK KATKI YAPTILAR

Süper Lig'de 17 puanla 2. olan Fırtına, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 14 puan kazandı. Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken, puanların büyük bölümünü elde etti.

SON SENELERİN EN İYİSİ ONUACHU

Nijeryalı yıldız, 2023-24 sezonunda Süper Lig'de 21 maçta 15 gol toplamda 17 gol kaydederek bordo-mavili formayla son yılların en skorer futbolcular arasına girmişti. Bu sezon da aynı istikrarı sürdürerek, Trabzonspor'un hücum gücünü sırtlayan isim olan Onuachu, güven vermeye devam ediyor.

