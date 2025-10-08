Muhteşem ikili

Süper Lig'de son yılların en iyi dönemlerinden birini yaşayan Trabzonspor'da Paul Onuachu ve Felipe Augusto ilk 8 haftaya damga vurdu. Ligin ilk 8 haftasında 13 gol kaydeden bordo-mavili takımda Paul Onuachu 6, Felipe Augusto 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Onuachu ve Augusto, böylece Trabzonspor'da gollerin yüzde 70'lik bölümünü kaydederek, takımın gol yükünü çeken isimler oldu.

Onuachu ligde zirvede

Onuachu, ilk 8 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan oyuncu oldu. Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek 1 sezon aradan sonra yeniden bordo-mavili takıma dönen 2.01, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz devinin galibiyet golünü kaydetti. Nijeryalı forvet, 1-1 biten ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti. Nijeryalı santrfor, 7. hafta Trabzonspor'un deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, son oynanan 4-0'lık Kayserispor maçında da 1 gol kaydetti.