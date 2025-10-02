CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Fırtına’nın enerjisi Reges Elektrik’ten

Fırtına’nın enerjisi Reges Elektrik’ten

Trabzonspor, futbol takımı forma kol altı sponsorluğu için Raffles Hotels’te Reges Elektrik ile sözleşme imzaladı. Başkan Ertuğrul Doğan, “El ele verirsek zirveye çıkarız” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Fırtına’nın enerjisi Reges Elektrik’ten

Trabzonspor, futbol takımı forma kol altı sponsorluğu için Reges Elektrik ile sözleşme imzaladı. İstanbul'da Raffles Hotels'te düzenlenen sözleşme imza törenine bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu katıldı. Törende konuşan Ertuğrul Doğan, önemli bir iş birliğine imza attıklarına değinerek, "Ülkemizin enerji sektörünün önemli kuruluşlarından Reges Elektrik ile forma kol altı sponsorluğu anlaşmasını imzaladık. Bizim için her sponsorluk sadece bir destek değil, Trabzonspor markasına duyulan güvenin de göstergesidir. Reges Elektrik'in vizyonunun kulübümüz hedefleriyle örtüştüğüne inanıyor, bu iş birliğinin her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Trabzonspor'un Türkiye'nin en önemli markalarından biri olduğunu aktaran Doğan, "Trabzonlu iş insanlarının bu işe verdiği önem çok değerli. İş insanlarımızın devreye girmesi lazım. Onlar bu işin içinde ne kadar olursa kulübümüzü o kadar büyütürüz. Herkesin bir araya gelmesiyle ancak zirvede olabiliriz" açıklamasını yaptı.

Bu iş birliği sadece bir sponsorluk değil

Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu, taraftarı olduğu Trabzonspor'a sponsor olduğu için gururlu olduğunu söyledi. Karadeniz devi ile yaptıkları iş birliğini sadece bir sponsorluk olarak görmediğini aktaran Altuncu, "Türk futbolunun köklü ve efsane kulüplerinden Trabzonspor ile sponsorluk anlaşması imzaladığımız için mutluyuz. Futbolu çocukluğu döneminde Trabzon'un dar ve yokuşlu sokaklarında öğrenmiş, Trabzonspor sevgisini yüreğinde taşımış bir iş insanı olarak Trabzonspor'un şanlı formasında Reges Elektrik logomuzun yer alması bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır" diye konuştu.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
