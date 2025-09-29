Augusto’ya tam not

Fırtına'nın yeni transferi Felipe Augusto, başarılı bir başlangıç yaptı. Brezilyalı futbolcu 7 lig maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Sezon başından bu yana sağ kanat, forvet arkası ve forvet olarak görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, teknik heyetten tam not aldı. Trabzonspor taraftarları da Augusto'nun performansını beğendi. Fatih Tekke'nin Augusto'ya şans vermeye devam etmesi bekleniyor.