CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Kusursuz Fırtına

Kusursuz Fırtına

Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında 4-3'lük skorla 3 puanı aldı. Paul Onuachu’nun attığı iki golle yıldızlaştığı maçta, Augusto ve Sikan da Nijeryalı yıldıza eşlik etti. Karagümrük’ün golleri ise Tiago Çukur ve 90+1 ile 90+2’de Fofana’dan (2) geldi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kusursuz Fırtına

Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanından istediğini alarak döndü. Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavililer, 20'de Pina'nın pasında Augusto'nun sağ çaprazdan tavana astığı golle öne geçti. 28'de Tiago Çukur mücadeleye dengeyi getirirken, Onuachu skora isyan etti. 35'te yine Pina'nın ortasında Onuachu fiziksel şartlarını zorlayıp inanılmaz bir röveşata ile fileleri buldu.

MAÇ FAZLASIYLA İKİNCİ SIRAYA

İlk yarının son anlarından Onuachu kazandırdığı penaltıda topu kaleciyi avlayıp farkı açtı. İkinci yarıda da oyunu istediği gibi sürdüren Fırtına, 88'de Sikan ile farkı iyice açtı. Ancak uzatmalarda gardını düşüren bordo-mavililer beklemediği golleri kalesinden çıkardı. 90+1 ve 90+2'de Fofana attığı gollerle skoru belirledi. Trabzonspor bu galibiyetle birlikte puanını 14'e yükselterek maç fazlasıyla Galatasaray'ın ardından Süper Lig'de ikinci sıraya yerleşti.

3

Trabzonspor, 2 yıl önce oynadığı Kasımpaşa maçından sonra dün ilk kez bir deplasmanda ilk yarıyı 3 golle kapadı.

FOLCARELLI SİFTAH YAPTI

Trabzonspor'un geçen sezon devre arasında Ajaccio'dan renklerine kattığı Jabol Folcarelli bir ilki yaşadı. 25 yaşındaki Fransız futbolcu, 88'de Sikan'ın attığı golde asisti yapan isim olurken, bordo-mavili forma altındaki ilk skor katsını gerçekleştirdi. Folcarelli mücadele içerisinde orta alanda başarılı hamlelerde de bulundu.

CHRIST OULAI'NİN CEZASI SONA ERDİ

Bordo-mavili takımın genç yıldızı Christ Oulai, Fransa'daki kırmızı kart cezasını tamamladıktan sonra ilk maçına çıktı. Fatih Karagümrük deplasmanında ilk heyecanını yaşayan 19 yaşındaki futbolcu, Bastia forması altında aldığı 4 maçlık cezanın hepsini tamamladı ve dün sahada yıldız gibi parladı.

FATİH TEKKE ÜÇ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de geçen hafta oynanan G.Antep FK mücadelesine göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan Mustafa'nın yerine sol bekte Arif Boşluk, orta sahada Ozan yerine Oulai maça başladı. Yeni transferlerden Muçi'de yerini Augusto'ya bıraktı

ZUBKOV KANADI ETKİLİ KULLANDI

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin performansından memnun olduğu ve sonuna kadar güvendiği Oleksandr Zubkov, Karagümrük karşısında da kanatları etkili kullandı. Sağda Pina ile iyi bir uyum yakalayan Ukraynalı futbolcu, dün skora katkı yapamasa da hücumlarda sorumluluk üstlendi.

İKİ YILDIZ İSİM KADRODA YOKTU

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ve Bouchouari maç kadrosuna alınmadı. Kart cezalısı olan Okay Yokuşlu da dünkü maçta forma giyemedi. Trabzonspor'a iki isimnden isi iyi haber geldi. Sakatlığı geçen Sikan ve Cihan ise tekrar kadroya dahil oldu.

ANDRE ONANA ENGEL OLAMADI

Uğurcan Çakır'ın G.Saray'a gidişinin ardından kiralanan Andre Onana ilk haftalarda inanılmaz işler çıkartarak geçer not aldı. Ancak 29 yaşındaki kaleci dün gününde değildi. Kalesine gelen 3 şuta da engel olamayan Kamerunlu eldiven, mücadeleyi kurtarış yapamadan tamamladı.

Tedesco'nun tazminatındaki flaş gerçek!
Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu?
DİĞER
Sadettin Saran döneminin ilk vedası gerçekleşiyor! Antalyaspor maçında olmayacak...
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Fenerbahçe'de yıldızlar tedirgin!
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! 01:20
7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 01:20
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! 01:20
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! 01:20
İrfan Can için yönetim harekete geçecek! İrfan Can için yönetim harekete geçecek! 01:20
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... 01:20
Daha Eski
Gaziantep FK evinde geri döndü! Gaziantep FK evinde geri döndü! 01:20
İstanbul'da kazanan yok! İstanbul'da kazanan yok! 01:20
Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! 01:20
İşte Alvarez'in son durumu! İşte Alvarez'in son durumu! 01:20
Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! 01:20
Buruk'a eleştiri yağmuru! "Liverpool maçında..." Buruk'a eleştiri yağmuru! "Liverpool maçında..." 01:20