Kusursuz Fırtına

Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanından istediğini alarak döndü. Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavililer, 20'de Pina'nın pasında Augusto'nun sağ çaprazdan tavana astığı golle öne geçti. 28'de Tiago Çukur mücadeleye dengeyi getirirken, Onuachu skora isyan etti. 35'te yine Pina'nın ortasında Onuachu fiziksel şartlarını zorlayıp inanılmaz bir röveşata ile fileleri buldu.

MAÇ FAZLASIYLA İKİNCİ SIRAYA

İlk yarının son anlarından Onuachu kazandırdığı penaltıda topu kaleciyi avlayıp farkı açtı. İkinci yarıda da oyunu istediği gibi sürdüren Fırtına, 88'de Sikan ile farkı iyice açtı. Ancak uzatmalarda gardını düşüren bordo-mavililer beklemediği golleri kalesinden çıkardı. 90+1 ve 90+2'de Fofana attığı gollerle skoru belirledi. Trabzonspor bu galibiyetle birlikte puanını 14'e yükselterek maç fazlasıyla Galatasaray'ın ardından Süper Lig'de ikinci sıraya yerleşti.

Trabzonspor, 2 yıl önce oynadığı Kasımpaşa maçından sonra dün ilk kez bir deplasmanda ilk yarıyı 3 golle kapadı.

FOLCARELLI SİFTAH YAPTI

Trabzonspor'un geçen sezon devre arasında Ajaccio'dan renklerine kattığı Jabol Folcarelli bir ilki yaşadı. 25 yaşındaki Fransız futbolcu, 88'de Sikan'ın attığı golde asisti yapan isim olurken, bordo-mavili forma altındaki ilk skor katsını gerçekleştirdi. Folcarelli mücadele içerisinde orta alanda başarılı hamlelerde de bulundu.

CHRIST OULAI'NİN CEZASI SONA ERDİ

Bordo-mavili takımın genç yıldızı Christ Oulai, Fransa'daki kırmızı kart cezasını tamamladıktan sonra ilk maçına çıktı. Fatih Karagümrük deplasmanında ilk heyecanını yaşayan 19 yaşındaki futbolcu, Bastia forması altında aldığı 4 maçlık cezanın hepsini tamamladı ve dün sahada yıldız gibi parladı.

FATİH TEKKE ÜÇ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de geçen hafta oynanan G.Antep FK mücadelesine göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan Mustafa'nın yerine sol bekte Arif Boşluk, orta sahada Ozan yerine Oulai maça başladı. Yeni transferlerden Muçi'de yerini Augusto'ya bıraktı

ZUBKOV KANADI ETKİLİ KULLANDI

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin performansından memnun olduğu ve sonuna kadar güvendiği Oleksandr Zubkov, Karagümrük karşısında da kanatları etkili kullandı. Sağda Pina ile iyi bir uyum yakalayan Ukraynalı futbolcu, dün skora katkı yapamasa da hücumlarda sorumluluk üstlendi.

İKİ YILDIZ İSİM KADRODA YOKTU

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ve Bouchouari maç kadrosuna alınmadı. Kart cezalısı olan Okay Yokuşlu da dünkü maçta forma giyemedi. Trabzonspor'a iki isimnden isi iyi haber geldi. Sakatlığı geçen Sikan ve Cihan ise tekrar kadroya dahil oldu.

ANDRE ONANA ENGEL OLAMADI

Uğurcan Çakır'ın G.Saray'a gidişinin ardından kiralanan Andre Onana ilk haftalarda inanılmaz işler çıkartarak geçer not aldı. Ancak 29 yaşındaki kaleci dün gününde değildi. Kalesine gelen 3 şuta da engel olamayan Kamerunlu eldiven, mücadeleyi kurtarış yapamadan tamamladı.