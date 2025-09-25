Trabzonspor'un Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 17:42
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık şekilde gerçekleşti. Isınmanın ardından 5'e 2 ile başlayan antrenmanda taktik çalışma yapıldı. Bordo-mavili ekipte antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ve Nwakaeme katılmadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

