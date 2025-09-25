Dinamo: Eskihellaç

Mustafa Eskihellaç, Süper Lig'de 6 haftada ortaya koyduğu istatistiklerle geçen sezonun devre arasından itibaren sergilediği performansı şimdiden yakalamaya başladı. 28 yaşındaki sol bek, 6 maçta 526 dakika süre alırken, bu maçların tamamında 11'de başladı. Hücumda geçen sezon olduğu gibi yine sorumluluk almaya devam eden 1.75 boyundaki savunmacı, savunmaya çabuk dönüşleriyle de dikkat çekti. Kanat bindirmeleri ve sürati ile dikkat çeken Eskihellaç, takımın hücum hattına dinamizm kazandırdı. FotMob verilerine göre bu süreçte 1 asist üreten oyuncu, maç başına şut, başarılı dripling ve pas isabet oranlarında da yükseliş kaydetti. Geçen sezonun ikinci yarısında bordo-mavili takıma dahil olan Eskihellaç, 14 maçta 1191 dakika süre alarak, 2 asist üretmişti. Eskihellaç, ayrıca Türkiye Kupası'nda da 4 maçta forma giyerek 1 gol kaydetmişti.

NAZAR DEĞDİ

Trabzonspor'un dinamolarından olan Mustafa Eskihellaç'a nazar değdi. Yetenekli sol bekin Gaziantep FK mücadelesinde aldığı darbe nedeniyle sakatlandığı belirlendi. 28 yaşındaki oyuncunun durumunun sıkıntılı olduğu ve cumartesi günü forma giymesinin Batagov gibi zor olduğu öğrenildi. Mustafa bu maçta görev alamazsa forma Arif Boşluk'a verilecek. Mustafa için son karar yarınki antrenmanda verilecek.

TEKKE'NİN SİSTEMİNDE ÖNEMLİ ROL

Fatih Tekke'nin oyun planında hücumcu beklerin önemine vurgu yapması, Eskihellaç'ın daha fazla sorumluluk almasını sağladı. Hücumda cesur oyunuyla dikkat çeken futbolcu, savunmada da dengeli performansı ile takımın güvenini artırdı.