CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Dinamo: Eskihellaç

Dinamo: Eskihellaç

Trabzonspor’un sol beki Mustafa Eskihellaç, 6 maçın tamamına ilk 11’de başladı. 1 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu başarılı dripling ve pas isabet oranlarını yükseltti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dinamo: Eskihellaç

Mustafa Eskihellaç, Süper Lig'de 6 haftada ortaya koyduğu istatistiklerle geçen sezonun devre arasından itibaren sergilediği performansı şimdiden yakalamaya başladı. 28 yaşındaki sol bek, 6 maçta 526 dakika süre alırken, bu maçların tamamında 11'de başladı. Hücumda geçen sezon olduğu gibi yine sorumluluk almaya devam eden 1.75 boyundaki savunmacı, savunmaya çabuk dönüşleriyle de dikkat çekti. Kanat bindirmeleri ve sürati ile dikkat çeken Eskihellaç, takımın hücum hattına dinamizm kazandırdı. FotMob verilerine göre bu süreçte 1 asist üreten oyuncu, maç başına şut, başarılı dripling ve pas isabet oranlarında da yükseliş kaydetti. Geçen sezonun ikinci yarısında bordo-mavili takıma dahil olan Eskihellaç, 14 maçta 1191 dakika süre alarak, 2 asist üretmişti. Eskihellaç, ayrıca Türkiye Kupası'nda da 4 maçta forma giyerek 1 gol kaydetmişti.

NAZAR DEĞDİ

Trabzonspor'un dinamolarından olan Mustafa Eskihellaç'a nazar değdi. Yetenekli sol bekin Gaziantep FK mücadelesinde aldığı darbe nedeniyle sakatlandığı belirlendi. 28 yaşındaki oyuncunun durumunun sıkıntılı olduğu ve cumartesi günü forma giymesinin Batagov gibi zor olduğu öğrenildi. Mustafa bu maçta görev alamazsa forma Arif Boşluk'a verilecek. Mustafa için son karar yarınki antrenmanda verilecek.

TEKKE'NİN SİSTEMİNDE ÖNEMLİ ROL

Fatih Tekke'nin oyun planında hücumcu beklerin önemine vurgu yapması, Eskihellaç'ın daha fazla sorumluluk almasını sağladı. Hücumda cesur oyunuyla dikkat çeken futbolcu, savunmada da dengeli performansı ile takımın güvenini artırdı.

REKLAM
F.Bahçe Zagreb’de mağlup oldu
DİĞER
UEFA Avrupa Ligi'nin en değerli takımları belli oldu! Fenerbahçe'nin yeri...
"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Tedesco: Yemememiz gereken goller yedik
G.Saray'dan genç stoper hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liderde Berat Luş şov Liderde Berat Luş şov 01:14
Manisa FK siftah yaptı Manisa FK siftah yaptı 01:13
Bodrum FK Seferi'yle coştu Bodrum FK Seferi'yle coştu 01:13
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar 01:12
Dadaş'a şok! Dadaş'a şok! 01:11
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar 01:11
Daha Eski
Yeni nesil saçmalık ! Yeni nesil saçmalık ! 01:10
Rafa güneştir Rafa güneştir 01:09
Sıfır, sıfır, sıfır! Sıfır, sıfır, sıfır! 01:08
Kartal pençesi Kartal pençesi 01:08
Zajc bu kez rakip Zajc bu kez rakip 01:07
Yeni yönetim uğurladı Yeni yönetim uğurladı 01:06