Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ilk bölümde ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan taraftar gruplarının temsilcileri de antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Tekke'ye çiçek hediye etti. Fatih Karagümrük maçında başarı dileyen grup temsilcilerine teşekkür eden Tekke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin anısına Tekke ve taraftar grupları hatıra fotoğrafı çektirdi.