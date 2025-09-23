CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 22:32
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ilk bölümde ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan taraftar gruplarının temsilcileri de antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Tekke'ye çiçek hediye etti. Fatih Karagümrük maçında başarı dileyen grup temsilcilerine teşekkür eden Tekke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin anısına Tekke ve taraftar grupları hatıra fotoğrafı çektirdi.

