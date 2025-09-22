CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Çulcu: Sınıfta kalan hakemlik

Çulcu: Sınıfta kalan hakemlik

Fotomaç gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu eski hakem Mustafa Çulcu, Arda Kardeşler'in Trabzonspor maçında verdiği kararların hiçbir izahının olmadığını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Çulcu: Sınıfta kalan hakemlik
Mustafa Çulcu, şu ifadeleri kullandı: "Eski bir hakem olarak gerçekten üzülüyorum. Üç adımdan sonra vazgeçiyorsun. Şu pozisyonu oynatsan tüm ülke seni alkışlayacaktı. Örnek pozisyondur bu. Çabuk oyunun nasıl olması gerektiğine bir örnektir. Bari dön faul yapana sarı kartını göster. Kurallarda bunun izahı yok. Bu, sınıfta kalan bir hakemlik görüntüsüdür. 1'e 3 yakalamışsın gidiyorsun. İnan anlam veremiyorum. Ayrıca Tayyip Talha'ya ikinci sarı kart verilmesi gerekirdi. Bu umut vaat eden atak başlangıcının resmen engellenmesidir."
