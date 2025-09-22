Çulcu: Sınıfta kalan hakemlik

Mustafa Çulcu, şu ifadeleri kullandı: "Eski bir hakem olarak gerçekten üzülüyorum. Üç adımdan sonra vazgeçiyorsun. Şu pozisyonu oynatsan tüm ülke seni alkışlayacaktı. Örnek pozisyondur bu. Çabuk oyunun nasıl olması gerektiğine bir örnektir. Bari dön faul yapana sarı kartını göster. Kurallarda bunun izahı yok. Bu, sınıfta kalan bir hakemlik görüntüsüdür. 1'e 3 yakalamışsın gidiyorsun. İnan anlam veremiyorum. Ayrıca Tayyip Talha'ya ikinci sarı kart verilmesi gerekirdi. Bu umut vaat eden atak başlangıcının resmen engellenmesidir."