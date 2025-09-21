Onuachu yetmedi

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu, Gaziantep karşısında da yıldızını parlatmaya devam etti. Sezon başında yeniden Karadeniz ekibine dönen ve lige fırtına gibi başlayan tecrübeli oyuncu, Kocaelispor ve Samsunspor maçlarının ardından dün de ağları sarsmayı başardı. Bu sezonki üçüncü golünü Gaziantep karşısında kaydeden Onuachu'nun 45'inci dakikada bir kafa vuruşu direkten döndü. Performansıyla alkış alan Onuachu, Antep'e karşı 4'üncü kez gol sevinci yaşadı.

20'NCİ GOLÜNÜ ATTI

Bordo-mavili takıma geldiği ilk sezonda 21 maça çıkan ve 15 golle takımın en skorer ismi olan Paul Onuachu, ilk 6 haftada atılan 5 golün 3'üne de imzasını atmış oldu. Trabzonspor formasıyla kariyerindeki 31'inci maçına çıkan Nijeryalı santrfor, böylece 20'nci golünü kaydetmiş oldu. Tecrübeli oyuncu, bu gollerin 18'ini Süper Lig'de kaydederken, 2023-24 sezonunda oynadığı 4 Türkiye Kupası mücadelesinde de 2 kez ağları havalandırmayı başarmıştı. Onuachu'nun 4 de asisti var.

Değerlendiremedik

Felipe Augusto, maç sonu şunları söyledi: "Aslında maçın geneline bakarsak iyi maç çıkardık. Bulduğumuz fırsatları değerlendirmekte sorun yaşadık. Benim de girdiğim bir pozisyon vardı. Rakibin kalecisi çok iyi bir kurtarış yaptı."