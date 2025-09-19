CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Gaziantep FK'ya kaybetmiyor!

Trabzonspor, Gaziantep FK'ya kaybetmiyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordo mavililerin rakibine karşı daha önce mağlubiyeti bulunmaması dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 11:18
Trabzonspor, Gaziantep FK'ya kaybetmiyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takımın 10 puanı bulunuyor. Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Gaziantep FK ise 9 puana sahip.

Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Bordo-mavili ekip, ligde yedinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 13'üncü karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 12 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

TRABZONSPOR SAHASINDA PUAN VERMEDİ

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 6 maçta da galip gelerek rakibine puan şansı tanımadı.

Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, 2023-2024 sezonunda 4-2, geçen sezon da 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 18 gol atarken 7 gol yedi.

DEPLASMAN MAÇLARI

Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.

