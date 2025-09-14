CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı galibiyet planı

İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı galibiyet planı

Trabzonspor'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Bordo mavililerde Fatih Tekke, oyuncularına adeta rakibi ezberletti. İşte Tekke'nin 3 puan planı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı galibiyet planı

Trabzonspor bugün ligde Fenerbahçe'ye konuk olacak. Teknik direktör Fatih Tekke, ezeli rakibi karşısında galibiyet planı hazırlamış durumda. Milli aradan bu yana futbolcularıyla yakın temas içerisinde olan bordo mavili takımın hocası, bir taraftan da F.Bahçe'nin zayıf ve güçlü yanlarını yardımcıları ile beraber analiz etti. 48 yaşındaki çalıştırıcının başta hücum hattındaki futbolcuları olmak üzere öğrencileri ile sık sık görüştüğü kaydedildi. Tüm planlar 3 puana göre şekillendi.

FATİH TEKKE'NİN STRATEJİK HAMLESİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco'nun "rakip bazlı pas tetikleyicilerine dayalı pres planı"na dair görselin bir futbol sayfasında yayınlanması, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ancak asıl dikkat çeken nokta, Tekke'nin bu paylaşımı beğenmesiydi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan ve ilk yarısını 1-0 önde kapatan Trabzonspor, ikinci yarıda çözülemeyen bir oyunla 4-1 kaybetmişti. Bu maçın ardından Tekke, rakibini analiz etmeye başladı.

HEDEFİ TEDESCO'YU ŞAŞIRTMAK

Tekke, Tedesco'nun oyun planlarını yakından takip ederek, bugün oynanacak derbide rakibini şaşırtacak bir strateji geliştirmeyi hedefliyor. Trabzonspor teknik direktörü, takımıyla sık sık konuşarak derbiye yönelik kapsamlı bir hazırlık yapıyor. Hem oyun stratejisini hem de rakibin hamlelerini dikkatlice analiz eden Tekke, Fenerbahçe'ye karşı ezber bozan bir planla sahada olmayı amaçlıyor. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin her hamlesini adım adım izliyor.

BU SEZON YENİLGİSİZ

Trabzonspor, bu sezon ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz devi, evinde Kocaelispor ve Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla geçti. Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

EKSİK OYUNCULAR

Karadeniz devinde Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan ve Pina'nın sakatlıkları, Oulai'nin de cezası bulunuyor. Sikan'ın sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle kadroya alınmadığı açıklandı. Yeniler Muçi ve Onana ile oynayabilir.

Kadıköy'de dev randevu! İşte ilk 11'ler
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı!
DİĞER
İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde Akkaş annesi Perihan Savaş ile Harbiye’de böyle görüntülendi! "Burası bambaşka!"
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket!
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:09
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:08
Sergen Yalçın: Ciddi derecede... Sergen Yalçın: Ciddi derecede... 23:45
Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! 23:45
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! 23:45
Okan Buruk: Osimhen'in durumu... Okan Buruk: Osimhen'in durumu... 23:45
Daha Eski
İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller 23:45
Cimbom 2. yarıda kazandı Cimbom 2. yarıda kazandı 23:45
Samsun'da kazanan Antalyaspor! Samsun'da kazanan Antalyaspor! 23:45
Arda yine sahnede! Arda yine sahnede! 23:45
Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! 23:45
Alanyaspor Konya'da kazandı! Alanyaspor Konya'da kazandı! 23:45