İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı galibiyet planı

Trabzonspor bugün ligde Fenerbahçe'ye konuk olacak. Teknik direktör Fatih Tekke, ezeli rakibi karşısında galibiyet planı hazırlamış durumda. Milli aradan bu yana futbolcularıyla yakın temas içerisinde olan bordo mavili takımın hocası, bir taraftan da F.Bahçe'nin zayıf ve güçlü yanlarını yardımcıları ile beraber analiz etti. 48 yaşındaki çalıştırıcının başta hücum hattındaki futbolcuları olmak üzere öğrencileri ile sık sık görüştüğü kaydedildi. Tüm planlar 3 puana göre şekillendi.

FATİH TEKKE'NİN STRATEJİK HAMLESİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco'nun "rakip bazlı pas tetikleyicilerine dayalı pres planı"na dair görselin bir futbol sayfasında yayınlanması, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ancak asıl dikkat çeken nokta, Tekke'nin bu paylaşımı beğenmesiydi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan ve ilk yarısını 1-0 önde kapatan Trabzonspor, ikinci yarıda çözülemeyen bir oyunla 4-1 kaybetmişti. Bu maçın ardından Tekke, rakibini analiz etmeye başladı.

HEDEFİ TEDESCO'YU ŞAŞIRTMAK

Tekke, Tedesco'nun oyun planlarını yakından takip ederek, bugün oynanacak derbide rakibini şaşırtacak bir strateji geliştirmeyi hedefliyor. Trabzonspor teknik direktörü, takımıyla sık sık konuşarak derbiye yönelik kapsamlı bir hazırlık yapıyor. Hem oyun stratejisini hem de rakibin hamlelerini dikkatlice analiz eden Tekke, Fenerbahçe'ye karşı ezber bozan bir planla sahada olmayı amaçlıyor. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin her hamlesini adım adım izliyor.

BU SEZON YENİLGİSİZ

Trabzonspor, bu sezon ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz devi, evinde Kocaelispor ve Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla geçti. Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

EKSİK OYUNCULAR

Karadeniz devinde Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan ve Pina'nın sakatlıkları, Oulai'nin de cezası bulunuyor. Sikan'ın sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle kadroya alınmadığı açıklandı. Yeniler Muçi ve Onana ile oynayabilir.