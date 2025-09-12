Trabzonspor'da Kadıköy planları hazır! Fenerbahçe derbisinde...

Süper Lig'de ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıkacak Trabzonspor'da hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor. Teknik Direktör Fatih Tekke, tum planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Bordo-mavili teknik adam, hem rakiplerinin yeni hoca değişikliğini fırsata çevirmek hem de yakaladıkları yenilmezlik serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE'YE YAKIN TAKİP

Milli aradan bu yana futbolcularıyla yakın temas içerisinde olan Fatih Tekke, bir taraftan da Fenerbahçe'nin zayıf ve güçlü yanlarını yardımcılarıyla beraber yakından analiz ediyor. Tekke'nin başta hucum hattındaki futbolcuları olmak üzere öğrencileriyle sık sık görüşmeler yaptığı kaydedildi. Tüm planlar 3 puana göre şekillendi.

DERBİ HASRETİ

Bordo-mavililerde, Kasım 2023'ten bu yana derbi hasreti sürüyor. Son olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor, o tarihten sonra ezeli rakipleri karşısında galibiyet alamadı.

TEDESCO'YA GÖRE MESAİ

Teknik Direktör Fatih Tekke ve yardımcıları, Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco'ya gore hazırlıklarını yapıyor. Tedesco'nun kariyeri boyunca kullandığı taktik formasyonları değerlendiren Tekke ve ekibi, İtalyan çalıştırıcının olası planlarına göre çalışıyor. Fenerbahçe'nin tüm maçları da izlendi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.